APSE denuncia que Fuerza Pública impidió ingreso de afiliados a desfile de faroles en Cartago

El presidente de APSE, Denis Solís, aseguró que los oficiales les pidieron documentos, los requisaron y posteriormente les comunicaron que tenían una directriz para impedir el ingreso del grupo a Plaza Mayor.

Afiliados de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) denunciaron que este lunes la Fuerza Pública les impidió ingresar a la actividad de faroles que se desarrollaba en Plaza Mayor de Cartago.

Según explicó Denis Solís, presidente de APSE, los oficiales primero solicitaron los documentos de los integrantes del grupo y realizaron una revisión antes de comunicarles que no podían ingresar al lugar.

En 3 puntos El presidente de APSE, Denis Solís, aseguró que los oficiales les pidieron documentos, los requisaron y posteriormente les comunicaron que tenían una directriz para impedir el ingreso del grupo a Plaza Mayor. Afiliados de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) denunciaron que este lunes la Fuerza Pública les impidió ingresar a la actividad de faroles que se desarrollaba en Plaza Mayor de Cartago. En Cartago, la concentración fue convocada en Plaza Mayor a partir de las 4 p. m., en el marco de la tradicional noche de faroles que se celebra cada 14 de setiembre, previo a las actividades del Día de la Independencia.

“Dicen que la orden fue que APSE no entraba. Pareciera que ya nos estaban esperando con esa directriz”, afirmó Solís.

El dirigente señaló que los afiliados preguntaron a los policías quién había tomado la decisión. La respuesta, según Solís, fue que se trataba de “órdenes superiores”, aunque los oficiales no les habrían indicado de quién provenía específicamente esa instrucción.

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Solís aseguró que los afiliados de APSE se presentaron en Cartago con faroles y con la intención de participar en la actividad para expresar sus posiciones.

El dirigente cuestionó que se les negara el ingreso y sostuvo que, por la forma en que actuaron los oficiales, daba la impresión de que la presencia del grupo ya era esperada.

La actividad formaba parte de la denominada Faroleada Democrática, una convocatoria impulsada por organizaciones de la sociedad civil en 31 puntos del país para este lunes 14 de setiembre.

La iniciativa busca defender, según sus organizadores, valores como la democracia, la separación de poderes y la institucionalidad costarricense.

En Cartago, la concentración fue convocada en Plaza Mayor a partir de las 4 p. m., en el marco de la tradicional noche de faroles que se celebra cada 14 de setiembre, previo a las actividades del Día de la Independencia.