Amenazas de tiroteos y bombas desatan allanamiento: OIJ detiene a menor de 15 años

Correos electrónicos advertían sobre posibles ataques y presencia de armas dentro de un centro educativo. Los mensajes estaban dirigidos a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Un menor de Descripción para Google News: El OIJ allanó una vivienda en Barbacoas de Puriscal y detuvo a un menor de 15 años sospechoso de enviar amenazas sobre tiroteos y bombas a un centro educativo. años fue detenido como sospechoso de enviar una serie de correos electrónicos con amenazas de tiroteos, colocación de bombas y presencia de armas de fuego dentro de un centro educativo de Puriscal.

La captura se realizó este martes, a las 6 a. m., durante un allanamiento ejecutado por agentes de la oficina regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una vivienda ubicada en Cortesal, Barbacoas de Puriscal, San José.

En 3 puntos Correos electrónicos advertían sobre posibles ataques y presencia de armas dentro de un centro educativo. Un menor de Descripción para Google News: El OIJ allanó una vivienda en Barbacoas de Puriscal y detuvo a un menor de 15 años sospechoso de enviar amenazas sobre tiroteos y bombas a un centro educativo. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar el origen y alcance de las amenazas.

El adolescente figura como sospechoso del delito de intimidación pública.

La investigación comenzó en mayo de este año, después de que representantes del centro educativo presentaran una denuncia ante el OIJ de Puriscal.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

De acuerdo con la información preliminar, la institución recibió varios correos electrónicos con amenazas relacionadas con posibles tiroteos, explosivos y armas dentro de sus instalaciones.

Los inquietantes mensajes estaban dirigidos tanto al personal docente y administrativo como a los estudiantes, situación que activó la intervención de las autoridades judiciales.

Tras realizar diversas diligencias, los investigadores lograron identificar al presunto responsable. Bajo la dirección funcional del Ministerio Público, procedieron con el allanamiento y la detención.

Durante el operativo, los agentes decomisaron un teléfono celular y una computadora, dispositivos que serán sometidos a análisis como parte de la investigación.

Publicidad

El menor fue remitido a la Fiscalía Penal Juvenil de Puriscal, donde se determinará su situación jurídica.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar el origen y alcance de las amenazas.