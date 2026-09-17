Amarini Villatoro saca pecho tras eliminar a Saprissa

El técnico guatemalteco destacó la perseverancia y resiliencia de sus jugadores para remontar la serie ante Saprissa y llevar al Cartaginés a sus primeras semifinales de la Copa Centroamericana.

Amarini Villatoro: “Tengo un grupo muy resiliente que peleó hasta el final”

Amarini Villatoro terminó la noche del miércoles con una sonrisa. Su Cartaginés derrotó 3-2 al Saprissa en el estadio José Rafael “Fello” Meza y, con un marcador global de 5-4, consiguió por primera vez en su historia el boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana.

El técnico guatemalteco reconoció que su equipo no disputó su mejor partido, pero resaltó la capacidad de reacción que mostró cuando la serie parecía escaparse.

En 3 puntos El técnico guatemalteco destacó la perseverancia y resiliencia de sus jugadores para remontar la serie ante Saprissa y llevar al Cartaginés a sus primeras semifinales de la Copa Centroamericana. Amarini Villatoro: “Tengo un grupo muy resiliente que peleó hasta el final” Ahora Villatoro y Cartaginés esperan rival para las semifinales, mientras el técnico guatemalteco vuelve a colocarse entre los cuatro mejores de Centroamérica por segundo año consecutivo.

“Creo que fue la perseverancia, la resiliencia en todo momento. Estuvimos contra las cuerdas y dos veces fuera de la serie, pero tengo un grupo muy resiliente que peleó hasta el final”, manifestó Villatoro.

El chapín también fue autocrítico con su propio trabajo y admitió que durante algunos pasajes no tuvo la lectura que esperaba.

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“Tal vez hoy no fue nuestro mejor partido. Por ahí no tuve una buena lectura en el primer tiempo ni al inicio del segundo, pero corregimos”, señaló.

Villatoro explicó que el proceso de maduración de su plantilla todavía está en construcción y que este tipo de partidos también sirven para ganar experiencia.

“Conforme avancemos se verá una mejor versión mental y futbolística del grupo. Es parte del aprendizaje y del proceso individual y colectivo”, agregó.

Uno de los puntos más llamativos de la conferencia llegó cuando Villatoro se refirió al peso histórico del Saprissa y a todo lo que se había hablado antes de la serie.

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El entrenador aseguró que respeta profundamente al conjunto morado, pero recordó que los partidos se juegan en el presente.

“Es un club al que respeto mucho y tiene una gran historia en el fútbol centroamericano, pero el fútbol es actualidad. Nosotros sabíamos que podíamos clasificar”, afirmó.

Y entonces lanzó una de las frases más fuertes de la noche:

“Difiero con algunos periodistas o exfutbolistas que siguen pensando que las camisetas ganan partidos”.

Villatoro también recordó los comentarios que habían rodeado al Cartaginés durante la previa.

“Se habló de ‘pechos fríos’ y de que ‘Cartago siempre...’, pero el equipo que dijo ‘no se repartan nada’ fue Cartago”, manifestó.

El técnico chapín puso especial énfasis en los últimos minutos del encuentro, cuando Cartaginés consiguió darle vuelta nuevamente a la serie.

“En esos últimos 15 minutos le dimos la vuelta a la serie ante un rival importante, demostrando jerarquía y algo que deben tener los equipos protagonistas: aura y fortuna. Eso estuvo de nuestro lado”, declaró.

También aseguró que en el cierre del encuentro su equipo estaba mejor que Saprissa.

“En el cierre estábamos mucho mejor nosotros que ellos”, afirmó.

La remontada llegó después de que Saprissa se pusiera 2-1 arriba. Diego Mesén empató al 77' y Bernard Alfaro convirtió el penal del 3-2 al 88', sellando el pase del conjunto brumoso.

Ahora Villatoro y Cartaginés esperan rival para las semifinales, mientras el técnico guatemalteco vuelve a colocarse entre los cuatro mejores de Centroamérica por segundo año consecutivo, después de haberlo conseguido anteriormente con Xelajú.