Amarini Villatoro define su prioridad y Cartaginés ya piensa en el golpe ante Alajuelense

El técnico guatemalteco del Cartaginés habló este viernes sobre el complicado calendario que enfrenta el equipo y dejó clara su postura antes de recibir a Alajuelense este domingo, mientras los brumosos también tienen pendiente la vuelta de Copa Centroamericana ante Saprissa.

El Club Sport Cartaginés afronta uno de los momentos más exigentes de su calendario. Después del intenso duelo de Copa Centroamericana ante Saprissa, el conjunto brumoso debe cambiar rápidamente el chip para recibir este domingo a Liga Deportiva Alajuelense por la jornada 8 del Apertura 2026.

En conferencia de prensa este viernes, el técnico Amarini Villatoro fue consultado precisamente sobre cómo manejar ambos compromisos y cuál de ellos representa una prioridad para el equipo.

El entrenador dejó claro que el partido contra Alajuelense no puede tomarse a la ligera. El campeonato nacional también es una competencia en la que Cartaginés quiere mantenerse protagonista, por lo que el duelo ante los manudos aparece como una prueba importante.

En 3 puntos El técnico guatemalteco del Cartaginés habló este viernes sobre el complicado calendario que enfrenta el equipo y dejó clara su postura antes de recibir a Alajuelense este domingo. El Club Sport Cartaginés afronta uno de los momentos más exigentes de su calendario. Y después de Alajuelense, el calendario todavía guarda otro capítulo ante Saprissa.

Villatoro ha insistido durante el torneo en que su equipo tiene capacidad para competir contra los grandes y los resultados recientes han reforzado esa confianza. Cartaginés viene de protagonizar un intenso empate ante Saprissa en la Copa Centroamericana, serie que todavía está abierta.

El reto para el cuerpo técnico está en administrar las cargas de los futbolistas y, al mismo tiempo, mantener la competitividad del equipo.

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Cartaginés tendrá enfrente a un Alajuelense que también llega con desgaste internacional, después de empatar 2-2 ante Marathón en Honduras por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Por eso, el duelo del domingo tendrá un ingrediente adicional: ambos clubes llegan después de compromisos internacionales y deberán demostrar qué tan profunda es su plantilla.

Villatoro no quiere perder el pulso del campeonato

El técnico guatemalteco ha marcado como uno de sus objetivos que Cartaginés sea protagonista en las competencias que disputa.

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Ya anteriormente había señalado que el conjunto brumoso debe competir por las primeras posiciones y buscar títulos, una mentalidad que ha mantenido desde su llegada al club.

Ahora, ante Alajuelense, tendrá otra oportunidad para demostrarlo.

El partido también servirá para medir cuánto puede sostener Cartaginés el ritmo ante dos de los equipos más fuertes del fútbol costarricense en cuestión de pocos días.

Alajuelense aparece como otra prueba de fuego

El conjunto manudo llegará a Cartago con la motivación de haber rescatado un empate en Honduras, mientras que los brumosos buscan trasladar al torneo nacional la confianza que han adquirido en sus últimos compromisos.

Villatoro sabe que el margen de error será reducido.

La prioridad inmediata será competir, recuperar a sus jugadores y mantener a Cartaginés en la pelea tanto en el campeonato nacional como en la Copa Centroamericana.

El domingo, el Fello Meza será nuevamente el escenario donde el equipo de Amarini intentará demostrar que su crecimiento no es casualidad y que está listo para plantarle cara a otro de los grandes del fútbol costarricense.

Y después de Alajuelense, el calendario todavía guarda otro capítulo ante Saprissa. La respuesta de Villatoro a esta seguidilla de partidos podría marcar mucho de lo que viene para el conjunto brumoso.