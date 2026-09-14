Allanan restaurante en Limón por vender carne de animales silvestres: Se hallaron decenas de animalitos vivos y muertos

La Fiscalía Ambiental investiga un negocio de venta de ceviche que, al parecer, era utilizado para comercializar carne y derivados de animales silvestres. En el sitio fueron encontrados decenas de animales vivos y otros ya fallecidos.

Lo que aparentaba ser un negocio dedicado a la venta de ceviche terminó bajo investigación de la Fiscalía Ambiental luego de que las autoridades encontraran decenas de animales silvestres, carne y huevos de tortuga, que presuntamente eran destinados a la comercialización.

El operativo fue dirigido por la Fiscalía Ambiental, con sede en Limón, y se realizó el pasado 10 de setiembre con participación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

En 3 puntos La Fiscalía Ambiental investiga un negocio de venta de ceviche que, al parecer, era utilizado para comercializar carne y derivados de animales silvestres. Lo que aparentaba ser un negocio dedicado a la venta de ceviche terminó bajo investigación de la Fiscalía Ambiental luego de que las autoridades encontraran decenas de animales silvestres, carne y huevos de tortuga. El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía Ambiental.

Durante el allanamiento, las autoridades rescataron 38 tepezcuintles, cinco guatusas y 14 gallos, estos últimos aparentemente destinados a peleas.

Los animales fueron trasladados a un centro de rescate, donde serán sometidos a valoración.

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Pero los hallazgos no terminaron ahí. Dentro del establecimiento también fueron localizados 126 huevos de aparente tortuga marina, bolsas con presunta carne de tortuga y restos que podrían corresponder a otras especies silvestres.

Además, durante la inspección, los investigadores encontraron dentro de una tubería ocho tepezcuintles y tres guatusas muertos.

Habrían utilizado restaurante para vender carne silvestre

La investigación se inició luego de que las autoridades recibieran información sobre un hombre de apellido Vega, quien aparentemente utilizaba un negocio dedicado a la venta de ceviche para ofrecer de manera discreta productos provenientes de animales silvestres.

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Según la información que dio origen a la investigación, los pedidos presuntamente se realizaban mediante WhatsApp.

El sospechoso habría ofrecido un kilogramo de carne de animales silvestres y sus derivados por ₡15.000.

Los hallazgos realizados durante el allanamiento serán incorporados a la investigación para determinar el origen de los animales, los productos encontrados y las eventuales responsabilidades de las personas involucradas.

El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía Ambiental.