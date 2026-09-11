Alina Lozano, actriz de “Pedro el Escamoso”, visita la Basílica de los Ángeles en Cartago

La reconocida actriz colombiana Alina Lozano se mostró maravillada durante su recorrido por la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, antes de participar en una actividad en Turrialba.

La actriz colombiana Alina Lozano, recordada por su popular personaje de “Doña Nidia” en la telenovela “Pedro el Escamoso”, aprovechó su visita a Costa Rica para conocer uno de los sitios religiosos más importantes del país: la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago.

En 3 puntos La reconocida actriz colombiana Alina Lozano se mostró maravillada durante su recorrido por la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, antes de participar en una actividad en Turrialba. La actriz colombiana Alina Lozano, recordada por su popular personaje de “Doña Nidia” en la telenovela “Pedro el Escamoso”. La información sobre el recorrido de la actriz fue publicada inicialmente por el periódico La Nación.

La artista recorrió el templo y compartió con sus seguidores parte de la experiencia, durante la cual se mostró emocionada por la belleza de la iglesia y su significado para los costarricenses.

“Es demasiado lindo. Miren esto, amigos, qué belleza. Uno puede pedir acá los milagritos”, expresó Lozano mientras mostraba el interior de la Basílica en un video publicado en sus redes sociales.

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La actriz también se acercó al lugar donde los fieles recogen el agua que brota cerca del Santuario Nacional. Allí tomó un poco de agua y pidió bendiciones durante su paso por suelo cartaginés.

Lozano se encuentra en Costa Rica para participar este viernes 11 de setiembre en el Festival de la Independencia, programado en el parque central de Turrialba.

Antes de trasladarse hasta ese cantón, la colombiana dedicó parte de su visita a conocer sitios representativos del país, entre ellos el hogar de la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica.

La intérprete es una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana y latinoamericana. Además de su extensa carrera como actriz, durante los últimos años ha ganado popularidad como creadora de contenido en redes sociales.

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Su personaje de “Doña Nidia” en “Pedro el Escamoso” permanece en la memoria de miles de seguidores de la producción, quienes reaccionaron con entusiasmo al conocer que la artista estaba de visita en Costa Rica.

La información sobre el recorrido de la actriz fue publicada inicialmente por el periódico La Nación.