Alerta en Costa Rica: Micitt confirma que parte de los datos de costarricenses publicados en la dark web son reales

El Gobierno confirmó la autenticidad de información incluida en una muestra de 10.000 líneas, pero todavía investiga si la supuesta base de más de 400 millones de registros es auténtica y cuál sería el verdadero alcance de la brecha.

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) confirmó que parte de la información de ciudadanos costarricenses incluida en una muestra de 10.000 líneas publicada en la dark web es real.

La confirmación genera una alerta a nivel nacional, aunque las autoridades hicieron énfasis en que este hallazgo no demuestra que la totalidad de la supuesta base de datos sea auténtica.

La Dirección Nacional de Ciberseguridad del Micitt detectó el pasado sábado 12 de septiembre una publicación en la dark web en la que un actor malicioso aseguró haber obtenido una enorme base de datos con información relacionada con costarricenses.

En 3 puntos El Gobierno confirmó la autenticidad de información incluida en una muestra de 10.000 líneas, pero todavía investiga si la supuesta base de más de 400 millones de registros es auténtica y cuál sería el verdadero alcance de la brecha. El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) confirmó que parte de la información de ciudadanos costarricenses incluida en una muestra de 10.000 líneas publicada en la dark web es real. Por ahora, el Micitt mantiene la advertencia: que algunos datos de la muestra sean reales no significa que la supuesta base de más de 400 millones de registros haya sido validada en su totalidad.

Según las afirmaciones realizadas por el propio actor, la base contendría más de 400 millones de líneas con información como salarios, direcciones, números telefónicos, correos electrónicos y fotografías, entre otros datos.

Sin embargo, el Gobierno todavía investiga el origen de la información y el verdadero alcance del incidente.

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“En estos momentos estamos validando el origen y el verdadero alcance de esta brecha”, confirmó Gezer Molina, director nacional de Ciberseguridad.

El Micitt mantiene coordinación con varias instituciones para determinar qué ocurrió y establecer el alcance de la información expuesta.

Según Molina, participan en la investigación el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

Además, las autoridades costarricenses mantienen comunicación con instituciones de República Dominicana, donde el mismo actor malicioso habría sido relacionado con otro incidente.

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Las autoridades todavía no han confirmado quién sería el responsable de la publicación ni han establecido el origen de toda la información.

¿Qué riesgos enfrentan los costarricenses?

El Micitt advirtió que la información que eventualmente resulte expuesta podría ser utilizada para cometer diferentes delitos informáticos.

Entre los riesgos señalados se encuentran fraudes, suplantación de identidad, extorsiones y ataques de phishing.

Por esta razón, las autoridades recomendaron a la población mantenerse alerta ante mensajes inesperados y evitar abrir enlaces o archivos sospechosos.

También pidieron no compartir información personal y activar mecanismos de autenticación en las cuentas digitales.

La investigación continúa para determinar si la información publicada corresponde efectivamente a una brecha de datos y, de ser así, qué instituciones o fuentes pudieron haber sido afectadas y cuál sería la verdadera magnitud del incidente.

Por ahora, el Micitt mantiene la advertencia: que algunos datos de la muestra sean reales no significa que la supuesta base de más de 400 millones de registros haya sido validada en su totalidad.