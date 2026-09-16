Alcalde responde a críticas por limitación de tránsito a cartagineses durante actividades cívicas

Mario Redondo aseguró que ni la Policía Municipal ni funcionarios del ayuntamiento participaron en los controles de acceso y afirmó que tomará medidas para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, se desmarcó de las restricciones y controles que se presentaron el pasado 14 de septiembre en los alrededores de la Plaza Mayor, durante las actividades de la víspera de la Independencia.

En un mensaje emitido tras las críticas por lo ocurrido, Redondo aseguró que ni la Policía Municipal ni ningún funcionario de la Municipalidad de Cartago participó en las medidas que limitaron el acceso de personas a las actividades cívicas.

“Ni la Policía Municipal ni ningún funcionario municipal tuvo absolutamente nada que ver en ningún tipo de restricción al tránsito o acceso a las actividades de Plaza Mayor”, afirmó.

En 3 puntos Mario Redondo aseguró que ni la Policía Municipal ni funcionarios del ayuntamiento participaron en los controles de acceso y afirmó que tomará medidas para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir. El alcalde de Cartago, Mario Redondo, se desmarcó de las restricciones y controles que se presentaron el pasado 14 de septiembre en los alrededores de la Plaza Mayor, durante las actividades de la víspera de la Independencia. “Cartago es de todos, Costa Rica es de todos y entre todos podemos sacarlas adelante”.

El alcalde también se refirió a las denuncias sobre controles de identificación y restricciones para ingresar al área donde se desarrollaron las actividades patrias.

Durante la tarde y noche del 14 de septiembre, la Fuerza Pública estableció filtros de seguridad y solicitó identificación a personas que buscaban ingresar al perímetro de la Plaza Mayor. También hubo denuncias de ciudadanos y organizaciones a quienes se les habría impedido el acceso. (La Nación⁠)

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Redondo afirmó que la Municipalidad no participó de esas decisiones y aseguró que, si se presentaron restricciones que afectaron la participación ciudadana, serán cuestionadas.

“No participamos de las solicitudes de cédula a las personas que quisieran ingresar, ni a las restricciones de ingresos de ninguna persona, ni tampoco a que se limitara el tipo de cartel o farol que las personas pudieran llevar”, manifestó.

“Censuramos si eso se dio y vamos a tomar medidas y acciones para que esa situación no se vuelva a repetir aquí en nuestra Plaza Mayor”, agregó.

“No se le puede limitar” el acceso a un cartaginés

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Redondo insistió en que las actividades patrias deben estar abiertas a la participación de los ciudadanos y, particularmente, de los habitantes de Cartago.

“Siempre vamos a procurar que toda persona, que todo ciudadano de bien, pueda venir a los eventos cívicos que realizamos, a los eventos patrios”, señaló.

El alcalde fue enfático al afirmar que no está a favor de excluir a ciudadanos de los espacios donde se realizan actos cívicos.

“No estaremos nunca a favor de ningún tipo de exclusión para absolutamente nadie, especialmente si es un cartaginés. No se le puede limitar acceder a los espacios de Plaza Mayor y otros donde se realizan actos cívicos”, dijo.

Las declaraciones llegan después de que las medidas de seguridad aplicadas el 14 de septiembre provocaran cuestionamientos de ciudadanos y organizaciones. La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), por ejemplo, presentó un recurso de amparo luego de denunciar que sus afiliados no pudieron ingresar a la actividad en la Plaza Mayor. (CR Hoy⁠)

Alcalde llama a bajar la confrontación política

Más allá de las medidas de seguridad, Redondo aprovechó su pronunciamiento para insistir en la necesidad de reducir la confrontación política que se evidenció durante las actividades patrias.

El alcalde recordó el mensaje que planteó en su discurso del 14 y 15 de septiembre, en el que llamó a generar espacios de diálogo y a buscar acuerdos pese a las diferencias políticas.

“Creemos en la urgente necesidad de propiciar espacios de diálogo, de disminuir la polarización que hoy en día está afectando el país”, manifestó.

También hizo un llamado a evitar los insultos y las expresiones de odio en el debate público.

“Tenemos que buscar elevarlo para que tengamos un debate de altura y de calidad en busca de las soluciones que el país necesita”, agregó.

Redondo cerró su mensaje reiterando que la Plaza Mayor debe ser un espacio para la ciudadanía, independientemente de sus posiciones políticas.

“Mi interés es que la gente participe, es que esta democracia dé espacio a todos, independientemente si pensamos igual o no, para que participen, opinen y disfruten de los eventos patrios”, afirmó.

Y concluyó con una frase que también había utilizado durante su discurso ante el Consejo de Gobierno:

“Cartago es de todos, Costa Rica es de todos y entre todos podemos sacarlas adelante”.