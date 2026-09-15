Alcalde de Cartago lanza fuerte llamado: “Costa Rica no puede seguir polarizándose”

El alcalde de Cartago aprovechó la llegada de la Antorcha de la Independencia y el Consejo de Gobierno para pedir acuerdos nacionales en seguridad, economía y gobernabilidad. También hizo una advertencia sobre la creciente confrontación política y social.

Desde Cartago, cuna de la Independencia de Costa Rica, el alcalde Mario Redondo lanzó este 14 de septiembre un llamado a los costarricenses para recuperar la capacidad de dialogar y alcanzar acuerdos frente a los principales problemas que enfrenta el país.

Durante su discurso, pronunciado en el marco de las actividades por los 205 años de vida independiente y la llegada de la Antorcha de la Independencia, Redondo puso sobre la mesa temas como la inseguridad, la situación fiscal, la eficiencia del Estado y la polarización política.

Su mensaje central quedó resumido en una frase que repitió hacia el cierre de su intervención:

En 3 puntos El alcalde de Cartago aprovechó la llegada de la Antorcha de la Independencia y el Consejo de Gobierno para pedir acuerdos nacionales en seguridad, economía y gobernabilidad. Desde Cartago, cuna de la Independencia de Costa Rica, el alcalde Mario Redondo lanzó este 14 de septiembre un llamado a los costarricenses para recuperar la capacidad de dialogar y alcanzar acuerdos frente a los principales problemas que… “Porque Costa Rica es de todos y solo entre todos podremos sacarla adelante”.

“Costa Rica es de todos y solo entre todos podremos sacarla adelante”.

“El conflicto puede movilizar, pero solo el acuerdo puede hacer avanzar”

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Redondo cuestionó la dificultad que existe actualmente para alcanzar acuerdos y tomar decisiones sobre asuntos que considera trascendentales para el país.

Señaló que Costa Rica necesita soluciones frente a la amenaza de los grupos criminales, superar las recurrentes crisis fiscales y contar con un Estado más eficiente que permita generar crecimiento y bienestar.

Sin embargo, advirtió que esos objetivos serán difíciles de alcanzar si antes no mejora la capacidad de diálogo.

“El país está urgido de acuerdos, de soluciones”, manifestó.

Publicidad

El alcalde también criticó la dinámica de confrontación que, según dijo, se ha instalado en la sociedad costarricense y que lleva a que el conflicto tenga mayor protagonismo que los acuerdos.

“Aunque el conflicto puede movilizar a una sociedad, solamente el acuerdo puede hacerla avanzar”, afirmó.

Una historia de Cartago para hablar de polarización

Uno de los momentos más particulares del discurso ocurrió cuando Redondo relató el caso de dos hombres cartagineses que salieron a trabajar una mañana y terminaron involucrados en una colisión que cambió sus vidas para siempre.

Según explicó, el incidente terminó con una persona fallecida y otra enfrentando un proceso judicial.

Redondo utilizó ese caso como ejemplo de cómo una situación que inicialmente pudo resolverse de manera sencilla puede escalar cuando las emociones dominan la respuesta.

“Quizás una conversación tranquila, una pausa, una mejor gestión de las emociones, habría podido evitar que aquel momento escalara. Nunca lo sabremos”, expresó.

A partir de esa historia, sostuvo que una de las dificultades que enfrenta el país está relacionada con la capacidad de las personas para escucharse, cooperar y trabajar en equipo.

Redondo también cuestiona la polarización política

El alcalde cartaginés insistió en que Costa Rica no necesita que sus ciudadanos piensen igual, sino que sean capaces de trabajar juntos pese a sus diferencias.

“El verdadero peligro para una sociedad no comienza cuando sus ciudadanos tienen opiniones diferentes. Comienza cuando dejan de considerar legítimo que el otro pueda tenerlas”, afirmó.

También hizo un llamado a evitar que la discusión política se transforme en ataques personales y manifestaciones de odio.

“Podemos discrepar sin odiarnos. Y podemos pensar diferente y, aun así, trabajar juntos”, señaló.

Reconoce a la Presidenta y pide avanzar con proyectos para Cartago

Durante su intervención, Redondo también aprovechó la presencia de la Presidenta de la República y miembros del gabinete para agradecer algunas decisiones relacionadas con la provincia.

Entre ellas mencionó el avance para la construcción del nuevo hospital, proyectos de inversión en centros educativos y el trabajo con agricultores cartagineses.

También destacó la colaboración para que el AyA desistiera de un cobro millonario que, según indicó, la provincia no merecía.

El alcalde manifestó su confianza en que el Gobierno pueda avanzar junto con Cartago en temas como infraestructura vial, seguridad, Los Diques y vivienda.

“Creo que Cartago tendrá en usted una Presidenta que ayudará a saldar la vieja deuda que varios gobiernos han tenido con el desarrollo de nuestra provincia”, manifestó.

Municipio anuncia donación de terreno de ₡1.200 millones

Redondo también reveló durante su discurso que hace aproximadamente dos semanas firmó la escritura mediante la cual la Municipalidad de Cartago donó un terreno valorado en ₡1.200 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El objetivo, explicó, es que la institución construya allí el Área de Salud Sur de Cartago.

Además, señaló que está aprobada la donación de un inmueble para la sede regional de la Policía de Control de Drogas (PCD) y otro terreno para ampliar instalaciones del Ministerio de Seguridad Pública.

El alcalde defendió que la Municipalidad debe actuar como “motor y no ancla” y aseguró que su administración busca priorizar la construcción de soluciones por encima de las disputas políticas.

Un homenaje a niños y jóvenes cartagineses

El discurso también tuvo un espacio dedicado a la niñez y juventud.

Redondo destacó a un grupo de niños y jóvenes de la provincia que sobresalen en áreas como educación, robótica, deportes y música.

Los calificó como “héroes positivos” y aseguró que representan a una generación que, mediante disciplina y esfuerzo, contribuye al futuro del país.

Finalmente, desde Cartago, el alcalde cerró su intervención con un llamado a todos los sectores políticos y sociales a asumir la responsabilidad de construir el país que recibirán las nuevas generaciones.

“Costa Rica no es propiedad de un partido. No es propiedad de un gobierno. No es propiedad de una ideología. No es propiedad de una generación. Costa Rica es de todos”, concluyó.

Y dejó una última frase como mensaje central de su discurso:

“Porque Costa Rica es de todos y solo entre todos podremos sacarla adelante”.