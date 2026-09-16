Alajuelense se complica en la tabla y cambia de rumbo: así llega la Liga tras la salida de Rescalvo

La Liga Deportiva Alajuelense marcha sexta en el Apertura 2026 con 11 puntos, a siete del liderato. La derrota 3-1 ante Cartaginés terminó con el ciclo de Ismael Rescalvo y ahora Bryan Ruiz asumió como técnico interino.

Liga Deportiva Alajuelense atraviesa uno de los momentos más importantes de su Apertura 2026. Después de ocho jornadas, el conjunto rojinegro aparece sexto en la tabla con 11 puntos, fuera de los cuatro puestos que actualmente entregan boleto a las semifinales.

La diferencia con la parte alta comienza a ser significativa. Cartaginés y Saprissa comparten el liderato con 18 puntos, mientras que Sporting e Inter San Carlos ocupan la tercera y cuarta posición, respectivamente, ambos con 14 unidades. Alajuelense está a tres puntos de la zona de clasificación y a siete del primer lugar.

La situación se complicó todavía más con la derrota 3-1 ante Cartaginés en el estadio Fello Meza. El resultado terminó provocando la salida de Ismael Rescalvo, quien dejó el banquillo rojinegro después de 14 partidos, con un balance de seis victorias, tres empates y cinco derrotas.

En 3 puntos La Liga Deportiva Alajuelense marcha sexta en el Apertura 2026 con 11 puntos, a siete del liderato. Liga Deportiva Alajuelense atraviesa uno de los momentos más importantes de su Apertura 2026. Alajuelense llega a este nuevo capítulo con una realidad clara: 11 puntos y sexto lugar en el Apertura 2026.

El revés ante los brumosos se sumó a una etapa irregular en el campeonato nacional. La Liga también había perdido 0-1 ante AD San Carlos y posteriormente cayó 0-2 frente a Saprissa en el Clásico Nacional, resultados que le hicieron ceder terreno en la clasificación.

En las primeras ocho fechas, Alajuelense registra tres victorias, dos empates y tres derrotas, con 10 goles anotados y 10 recibidos. Su diferencia de goles es de cero.

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Tras la salida de Rescalvo, Alajuelense decidió apostar por un cuerpo técnico interino encabezado por Bryan Ruiz, acompañado por Javier Delgado y Wílmer López.

El nuevo cuerpo técnico tendrá de inmediato un reto de máxima importancia en el plano internacional.

La Liga empató 2-2 contra Marathón en San Pedro Sula en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. La serie se definirá este jueves 17 de septiembre, a las 6:30 p. m., en el estadio Alejandro Morera Soto.

El conjunto rojinegro llega a esta instancia después de terminar líder del Grupo A con nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota. Además, la serie ante Marathón tiene en juego un boleto a la Copa de Campeones Concacaf 2027.

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Mientras intenta avanzar en la competición internacional, Alajuelense también necesita comenzar a sumar en el campeonato nacional para acercarse nuevamente a los puestos de clasificación.

Actualmente, la diferencia con el cuarto lugar es de tres puntos, por lo que la pelea todavía está abierta. Sin embargo, cada jornada adquiere mayor importancia para un equipo que ya realizó un cambio en su banquillo.

El próximo desafío en el torneo nacional será ante Inter San Carlos, uno de los equipos que actualmente ocupa puestos de clasificación. El encuentro está programado para el domingo 20 de septiembre, en el estadio Alejandro Morera Soto.

La llegada de Bryan Ruiz abre así una nueva etapa para Alajuelense. El equipo deberá afrontar en cuestión de días una serie internacional decisiva y, al mismo tiempo, comenzar a recuperar posiciones en un Apertura 2026 donde actualmente marcha sexto.

Alajuelense llega a este nuevo capítulo con una realidad clara: 11 puntos y sexto lugar en el Apertura 2026. El cambio de técnico abre una nueva etapa para un equipo que todavía tiene margen para reaccionar en el torneo nacional, mientras se juega ante Marathón una serie que también puede marcar su futuro internacional.