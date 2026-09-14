Alajuelense destituye a Ismael Rescalvo tras derrota ante Cartaginés

El técnico español deja el banquillo rojinegro después de sumar apenas un punto de los últimos 12 disputados en el campeonato nacional.

La derrota sufrida ante el Club Sport Cartaginés terminó por sentenciar el futuro de Ismael Rescalvo como técnico de Liga Deportiva Alajuelense.

La dirigencia rojinegra anunció, a altas horas de la noche, que el entrenador español no continuará al frente del primer equipo masculino.

El despido se confirma después de que Alajuelense cayera 3-1 durante su visita al estadio José Rafael “Fello” Meza, resultado que aumentó la presión sobre el cuerpo técnico y profundizó el mal momento del equipo.

En 3 puntos El técnico español deja el banquillo rojinegro después de sumar apenas un punto de los últimos 12 disputados en el campeonato nacional. La derrota sufrida ante el Club Sport Cartaginés terminó por sentenciar el futuro de Ismael Rescalvo como técnico de Liga Deportiva Alajuelense. La Liga indicó que anunciará oportunamente al cuerpo técnico que asumirá la dirección del plantel.

“La Liga Deportiva Alajuelense informa que el señor Ismael Rescalvo no continuará en el cargo de director técnico del primer equipo masculino”, comunicó la institución.

La salida también alcanza a Juan Rescalvo, asistente técnico, y a Robert Tejero, preparador físico, quienes dejan sus respectivos puestos dentro del club.

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El conjunto manudo no gana en el Torneo de Apertura 2026 desde el pasado 15 de agosto, cuando venció a Puntarenas FC.

Después de ese encuentro, perdió 0-1 como local frente a San Carlos, empató 1-1 contra Pérez Zeledón, cayó 0-2 ante Saprissa en el clásico nacional y fue derrotado 3-1 por Cartaginés.

Esta serie deja a Alajuelense con apenas un punto de los últimos 12 disputados y estancado con 11 unidades en la sexta posición de la tabla.

A los malos resultados del campeonato nacional se suma la derrota 1-0 sufrida frente al Luis Ángel Firpo en El Salvador por la Copa Centroamericana.

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Aunque posteriormente los rojinegros derrotaron al Plaza Amador y avanzaron a los cuartos de final, el rendimiento del equipo continuó generando dudas.

Alajuelense viene además de empatar 2-2 como visitante ante Marathón de Honduras y deberá disputar el partido de vuelta sin Rescalvo en el banquillo.

“El club agradece al señor Rescalvo y a su equipo de trabajo por el profesionalismo y la dedicación mostrados durante los meses en que estuvieron al frente del equipo”, agregó la institución.

La Liga indicó que anunciará oportunamente al cuerpo técnico que asumirá la dirección del plantel.