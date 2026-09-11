Adulto mayor privado de libertad en La Reforma muere en hospital de Alajuela: Esto se sabe de su muerte

El hombre había ingresado al hospital San Rafael de Alajuela apenas un día antes de su fallecimiento debido a complicaciones de salud. El Ministerio de Justicia confirmó la noticia este jueves.

Un privado de libertad, de apellido Quirós y de 68 años, falleció este jueves 10 de setiembre en el hospital San Rafael de Alajuela, luego de presentar complicaciones de salud mientras se encontraba bajo custodia del sistema penitenciario.

En 3 puntos El hombre había ingresado al hospital San Rafael de Alajuela apenas un día antes de su fallecimiento debido a complicaciones de salud. Un privado de libertad, de apellido Quirós y de 68 años, falleció este jueves 10 de setiembre en el hospital San Rafael de Alajuela, luego de presentar complicaciones de salud mientras se encontraba bajo custodia del sistema penitenciario. El fallecimiento ocurre mientras las autoridades penitenciarias mantienen bajo seguimiento la situación de salud de las personas privadas de libertad que requieren atención médica fuera de los centros penitenciarios.

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Justicia y Paz, el hombre ingresó al centro médico el miércoles 9 de setiembre, después de ser trasladado desde el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma.

Sin embargo, pese a la atención médica recibida, su estado de salud se complicó y finalmente perdió la vida.

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Las autoridades penitenciarias reportaron el fallecimiento a la 1:30 p. m. de este jueves.

Por el momento, el Ministerio de Justicia no brindó mayores detalles sobre las complicaciones de salud que llevaron al deceso del hombre.

La institución lamentó la muerte de Quirós y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos en este momento.

El fallecimiento ocurre mientras las autoridades penitenciarias mantienen bajo seguimiento la situación de salud de las personas privadas de libertad que requieren atención médica fuera de los centros penitenciarios.