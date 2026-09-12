Aclaran cierre de comercios en Cartago: perímetro baja a 100 metros y podrán operar hasta las 4pm

El alcalde Mario Redondo confirmó que la medida inicialmente anunciada fue modificada tras conversaciones con las autoridades. La restricción ya no abarcará 200 metros ni comenzará al mediodía.

El cierre de comercios anunciado para este 14 de setiembre en el centro de Cartago tendrá un alcance menor al informado inicialmente.

El alcalde Mario Redondo confirmó que, después de mantener conversaciones con las autoridades, se acordó reducir de 200 a 100 metros el perímetro alrededor del Palacio Municipal en el que se aplicará la restricción.

Además, los negocios ubicados dentro de esa zona podrán permanecer abiertos hasta las 4 p. m.

En 3 puntos El alcalde Mario Redondo confirmó que la medida inicialmente anunciada fue modificada tras conversaciones con las autoridades. El cierre de comercios anunciado para este 14 de setiembre en el centro de Cartago tendrá un alcance menor al informado inicialmente. Con la modificación anunciada por Redondo, la orden continúa vigente, pero comenzará cuatro horas más tarde de lo previsto originalmente y abarcará la mitad del perímetro planteado al inicio.

La aclaración modifica la información divulgada inicialmente, según la cual el comercio en general debía cerrar desde el mediodía y los establecimientos dedicados a la venta de comidas podían operar hasta las 3 p. m.

“En algún momento, por recomendación de seguridad nacional, se pensó hacerlo más amplio, llevándolo a 200 metros y cerrando comercios desde el mediodía. Sin embargo, hemos estado conversando y se ha llegado al acuerdo de mantenerlo a 100 metros y permitir la operación de los comercios hasta las 4 de la tarde”, explicó Redondo.

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La medida se aplicará durante el acto cívico del 14 de setiembre, que se realizará en las inmediaciones del Palacio Municipal y contará con la presencia del Gobierno de la República.

La disposición fue comunicada por el Departamento de Patentes de la Municipalidad de Cartago a solicitud de las autoridades de seguridad.

Según lo explicado por Redondo, la recomendación se originó por razones de seguridad relacionadas con la alta asistencia prevista, los acontecimientos registrados durante los últimos meses en la zona y las amenazas dirigidas contra la presidenta de la República, Laura Fernández.

La restricción se mantendrá desde las 4 p. m. y hasta que finalice el acto cívico, previsto para cerca de las 9 p. m., pero solamente alcanzará a los establecimientos situados dentro de los 100 metros alrededor del Palacio Municipal.

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El anuncio inicial provocó preocupación entre comerciantes y críticas de representantes políticos de Cartago, debido al impacto económico que podía generar el cierre durante una de las principales celebraciones cívicas de la provincia.

El propio alcalde había solicitado reconsiderar la medida y ahora confirmó el acuerdo alcanzado para reducir su alcance.

El diputado cartaginés Salvador Padilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), también manifestó su oposición.

“No compartimos la medida. Nos parece desafortunada, sobre todo para las y los comerciantes, en una de las fechas más importantes para la provincia, cuando nos visita el Gobierno de la República”, declaró.

Padilla cuestionó que la presencia del Gobierno provoque restricciones diferentes a las que enfrentan diariamente los habitantes de la provincia.

“Que se aleguen razones de seguridad para el cierre de comercios no es razón suficiente. Esta es la inseguridad que vivimos todas y todos los cartagineses día a día; no debe ser diferente cuando el Gobierno de la República pasa o está de visita por nuestra provincia”, agregó.

Con la modificación anunciada por Redondo, la orden continúa vigente, pero comenzará cuatro horas más tarde de lo previsto originalmente y abarcará la mitad del perímetro planteado al inicio.