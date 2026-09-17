A balazos, acaban con la vida de un hombre en plena mañana de este jueves

La víctima fue encontrada sin signos vitales por paramédicos de la Cruz Roja. El OIJ quedó a cargo de la escena para recolectar indicios y determinar la identidad del fallecido.

Un hombre fue asesinado la mañana de este jueves en el cantón de San Carlos, específicamente en la localidad de Venecia, luego de que la Cruz Roja Costarricense fuera alertada sobre un tiroteo con una persona herida de bala.

Tras recibir la alerta, dos unidades de la Benemérita institución se desplazaron hasta el sitio para atender la emergencia. A su llegada, los paramédicos abordaron a la víctima y determinaron que se encontraba sin signos vitales.

En 3 puntos La víctima fue encontrada sin signos vitales por paramédicos de la Cruz Roja. Un hombre fue asesinado la mañana de este jueves en el cantón de San Carlos, específicamente en la localidad de Venecia, luego de que la Cruz Roja Costarricense fuera alertada sobre un tiroteo con una persona herida de bala. El caso permanece bajo investigación judicial, mientras los agentes realizan las diferentes diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el asesinato registrado durante la mañana de este jueves en Venecia de…

Según el reporte preliminar realizado por los cruzrojistas en la escena, el hombre presentaba múltiples impactos de arma de fuego, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Después de la llegada de los cuerpos de socorro, oficiales de la Fuerza Pública asumieron la custodia de la escena. Los policías permanecieron en el sitio a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes posteriormente asumieron el control para iniciar las diligencias correspondientes.

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Los agentes judiciales se encargarán de realizar el levantamiento de los diferentes elementos balísticos localizados en el sitio, así como del cuerpo de la víctima.

El cadáver será trasladado a la morgue judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia. Además, este procedimiento permitirá avanzar en la determinación de la identidad del hombre, que de momento no ha trascendido.

Como parte de las diligencias, los agentes del OIJ también realizarán una búsqueda y recolección de indicios balísticos y otros elementos que puedan resultar de interés para la investigación.

Otro de los trabajos que se desarrollarán en la escena será la recopilación de videos de seguridad. Estas grabaciones serán analizadas como parte de las pesquisas para intentar determinar cómo ocurrió el hecho y quiénes serían los responsables del ataque armado.

El caso permanece bajo investigación judicial, mientras los agentes realizan las diferentes diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el asesinato registrado durante la mañana de este jueves en Venecia de San Carlos.