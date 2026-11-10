Yerlan Sosa se pierde los fogueos ante Ecuador y Argentina

La Selección Nacional de Costa Rica sufrió una modificación en su convocatoria para la fecha FIFA de noviembre.

El futbolista Yerlan Sosa, lateral de Liga Deportiva Alajuelense, no podrá acompañar al combinado patrio en los amistosos internacionales frente a Ecuador y Argentina.

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En 3 puntos La Selección Nacional de Costa Rica sufrió una modificación en su convocatoria para la fecha FIFA de noviembre. El futbolista Yerlan Sosa, lateral de Liga Deportiva Alajuelense, no podrá acompañar al combinado patrio en los amistosos internacionales frente a Ecuador y Argentina. Ahora, Gerald Taylor tendrá la oportunidad de incorporarse al grupo y ponerse a las órdenes de Bryan Ruiz para estos compromisos internacionales.

La Federación Costarricense de Fútbol informó que el jugador no pudo incorporarse a la concentración debido a una molestia física, situación que lo deja al margen de ambos compromisos.

Ante esta situación, el seleccionador nacional Bryan Ruiz decidió convocar a Gerald Taylor, lateral del Deportivo Saprissa, quien ocupará el espacio que deja vacante el futbolista rojinegro.

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La decisión representa un nuevo movimiento en la planificación de la Tricolor, que comienza a completar su grupo de trabajo de cara a dos exigentes pruebas internacionales.

Costa Rica visitará a Ecuador este viernes 13 de noviembre y posteriormente se medirá ante Argentina el martes 17, en una doble jornada que servirá para que el cuerpo técnico continúe evaluando al equipo nacional.

Ahora, Gerald Taylor tendrá la oportunidad de incorporarse al grupo y ponerse a las órdenes de Bryan Ruiz para estos compromisos internacionales.