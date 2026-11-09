!Arranca la semana de La Sele! Bryan pone en marcha el operativo para enfrentar a Ecuador y Argentina

La Sele vuelve a escena y comienza a tomar forma el proyecto de Bryan Ruiz al frente de la Selección Mayor. El Proyecto Gol se convirtió desde este lunes en el punto de concentración del combinado patrio, con la mirada puesta en los dos amistosos internacionales de noviembre.

La planificación contempla la incorporación de los futbolistas convocados y el inicio de los entrenamientos bajo las órdenes del seleccionador nacional y su cuerpo técnico.

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La concentración también contará con cuatro futbolistas invitados que trabajarán con el grupo durante las prácticas del lunes, martes y miércoles: Alberth Barahona, del Saprissa; Claudio Montero y Geancarlo Castro, del Cartaginés; y José Vega, de San Carlos.

Estos jugadores tendrán la oportunidad de compartir con el combinado patrio, aunque no forman parte de la lista oficial de 23 convocados para la gira internacional.

En 3 puntos La Sele vuelve a escena y comienza a tomar forma el proyecto de Bryan Ruiz al frente de la Selección Mayor. La planificación contempla la incorporación de los futbolistas convocados y el inicio de los entrenamientos bajo las órdenes del seleccionador nacional y su cuerpo técnico. La Semana de la Sele apenas comienza. Ahora la expectativa está puesta en lo que pueda mostrar la Tricolor dentro del terreno de juego y en las señales que deje este nuevo proceso de cara a los próximos desafíos del fútbol costarricense.

La agenda de la Tricolor contempla sesiones de entrenamiento durante los primeros días de concentración.

Este martes 10 de noviembre habrá doble jornada de trabajo, con prácticas por la mañana y por la tarde. Además, se tiene prevista atención a los medios de comunicación.

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Para el miércoles 11 de noviembre está programado un entrenamiento matutino a puerta cerrada. Posteriormente, la delegación costarricense viajará rumbo a Quito, Ecuador, dividida en dos vuelos.

El jueves 12 de noviembre, ya en territorio ecuatoriano, Bryan Ruiz y sus dirigidos tendrán una sesión de video durante la mañana y entrenamiento por la tarde. El seleccionador también atenderá a la prensa.

El viernes 13 de noviembre llegará la primera prueba internacional para Costa Rica, cuando enfrente a Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, a las 6:00 p. m., hora costarricense.

Será un compromiso importante para observar el funcionamiento colectivo, las variantes tácticas y el rendimiento de los futbolistas convocados.

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Después de ese encuentro, la delegación nacional se trasladará el sábado 14 de noviembre hacia Córdoba, Argentina, para preparar el segundo compromiso de esta gira.

El martes 17 de noviembre, Costa Rica tendrá otro desafío de máxima exigencia cuando se mida ante Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

Dos rivales sudamericanos, dos escenarios exigentes y una oportunidad importante para que Bryan Ruiz continúe evaluando el material humano con el que cuenta.

La Semana de la Sele apenas comienza. Ahora la expectativa está puesta en lo que pueda mostrar la Tricolor dentro del terreno de juego y en las señales que deje este nuevo proceso de cara a los próximos desafíos del fútbol costarricense.