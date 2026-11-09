¡De morado a rival! Marcelo Tulbovitz tendrá un reencuentro especial con Costa Rica

Hay reencuentros que tienen un significado especial y el que protagonizará Marcelo Tulbovitz este viernes será uno de ellos.

El profesional uruguayo volverá a encontrarse con el fútbol costarricense, pero esta vez desde el otro lado de la cancha. Ya no estará vestido de morado ni trabajando para la Tricolor: ahora será parte del cuerpo técnico de la Selección de Ecuador, donde se desempeña como preparador físico bajo las órdenes del argentino Marcelo Gallardo.

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Tulbovitz es un viejo conocido del balompié nacional. Su historia en Costa Rica comenzó en marzo de 2003, cuando llegó al Deportivo Saprissa para integrarse al cuerpo técnico encabezado por Hernán Medford.

En 3 puntos Hay reencuentros que tienen un significado especial y el que protagonizará Marcelo Tulbovitz este viernes será uno de ellos. El profesional uruguayo volverá a encontrarse con el fútbol costarricense, pero esta vez desde el otro lado de la cancha. Para Marcelo Tulbovitz, el duelo tendrá un ingrediente que va más allá de los 90 minutos: reencontrarse con una parte importante de su historia futbolística, ahora desde la acera del frente.

Aquella etapa quedó marcada en la historia morada. El uruguayo fue parte del exitoso equipo que conquistó títulos nacionales y el campeonato de Concacaf en 2005, además de representar a dicha Confederación en el Mundial de Clubes de Japón, donde Saprissa alcanzó un histórico tercer lugar.

Su relación con Costa Rica también trascendió las fronteras de Tibás. Posteriormente acompañó a Medford en la Selección Nacional, durante el proceso que inició rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, y tuvo otras experiencias en el fútbol costarricense.

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Más recientemente, Tulbovitz regresó a la institución tibaseña en agosto de 2025, donde trabajó nuevamente como preparador físico hasta mayo de 2026.

Ahora su presente es diferente. El uruguayo aceptó el reto de incorporarse al proyecto de Marcelo Gallardo en Ecuador, con quien ya había compartido experiencias profesionales en Nacional de Uruguay y River Plate de Argentina.

Este viernes 13 de noviembre, a las 6 p. m., Ecuador recibirá a Costa Rica en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, en un compromiso correspondiente a la fecha FIFA.

Será una ocasión particular para Tulbovitz, quien volverá a encontrarse con el fútbol de un país que le abrió las puertas y donde construyó relaciones profesionales y personales durante muchos años.

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Del lado costarricense estarán futbolistas y profesionales que conocen su metodología de trabajo, su exigencia y su trayectoria.

Esta vez no habrá camiseta morada ni bandera costarricense en su área de trabajo. Su responsabilidad será ayudar a Ecuador a preparar el partido y buscar un resultado favorable ante una selección que conoce muy bien.

Para Marcelo Tulbovitz, el duelo tendrá un ingrediente que va más allá de los 90 minutos: reencontrarse con una parte importante de su historia futbolística, ahora desde la acera del frente.