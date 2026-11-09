¡Saprissa recupera el trono, Cartaginés no afloja y Alajuelense acecha! El Apertura entra en zona de máxima tensión

El Torneo de Apertura 2026 de la Liga Promérica está entrando en una de sus etapas más emocionantes. La jornada 16 dejó movimientos importantes en la parte alta de la clasificación y confirmó que la pelea por el primer lugar está lejos de tener un dueño definitivo.

El gran ganador fue el Deportivo Saprissa. Los morados hicieron valer su casa y derrotaron 2-1 a Puntarenas FC, resultado que les permitió recuperar el liderato y colocarse nuevamente en la cima como líderes absolutos del campeonato.

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Pero los tibaseños no pueden confiarse. Cartaginés también cumplió con una contundente victoria de 4-1 ante Scorpions y se mantiene en la segunda posición, igualado en puntos con Saprissa, pero por detrás debido al criterio de desempate por diferencia de goles.

Los brumosos demostraron que tienen argumentos para pelear hasta el final y que no están dispuestos a regalarle el campeonato a nadie.

En 3 puntos El Torneo de Apertura 2026 de la Liga Promérica está entrando en una de sus etapas más emocionantes. El gran ganador fue el Deportivo Saprissa. El Apertura 2026 entra en una fase donde los errores pueden costar demasiado.

Mientras tanto, Liga Deportiva Alajuelense también levantó la mano. Su victoria 2-0 frente a Sporting FC le permitió acercarse a los puestos de privilegio y convertirse en otro protagonista de una lucha que promete emociones hasta las últimas jornadas.

Los rojinegros aprovecharon el tropiezo de Sporting para recortar distancias y mantener viva su aspiración de pelear por la cima.

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Uno de los equipos que dejó escapar terreno fue Sporting FC. Los albinegros, que durante buena parte del campeonato estuvieron metidos de lleno en la disputa por el liderato, sufrieron una derrota que puede tener consecuencias importantes en sus aspiraciones.

Ahora tendrán que reaccionar rápidamente si no quieren que los equipos que vienen detrás terminen arrebatándoles protagonismo.

Otro equipo que sigue haciendo números es San Carlos. Los norteños todavía mantienen posibilidades de meterse en la pelea y buscarán aprovechar cualquier tropiezo de los clubes que están por encima.

En un campeonato tan ajustado, cada punto puede terminar marcando la diferencia entre seguir con vida o quedarse fuera de la fiesta.

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La otra cara de la moneda es el Club Sport Herediano. El conjunto florense atraviesa un panorama complicado y sus aspiraciones de clasificación prácticamente se han desvanecido.

El equipo rojiamarillo, que venía de ser protagonista y campeón en el pasado, ahora enfrenta una realidad muy diferente. Un cierre de torneo que deja más preguntas que respuestas para una institución acostumbrada a pelear por los primeros lugares.

La jornada 16 dejó un mensaje contundente: nadie tiene asegurado el liderato y la lucha por los puestos de clasificación sigue abierta.

Saprissa recuperó el trono, Cartaginés respira muy cerca, Alajuelense se acerca peligrosamente y Sporting está obligado a reaccionar.

El Apertura 2026 entra en una fase donde los errores pueden costar demasiado. La pregunta ya no es solamente quién terminará como líder, sino qué equipo tendrá la fortaleza para sostener la presión cuando llegue la hora decisiva.