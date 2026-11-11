¿Y si un estafador imita la voz de un familiar? Ahora podés aprender gratis a evitar estos engaños

Una llamada que parece venir de un familiar, un audio con una voz conocida o un mensaje de WhatsApp aparentemente legítimo podrían convertirse en la puerta de entrada para una estafa.

Los delincuentes están utilizando herramientas de inteligencia artificial (IA) para crear engaños cada vez más difíciles de detectar, incluso mediante la clonación de voces y la suplantación de identidad.

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Ante esta situación, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y la empresa Equifax anunciaron este miércoles 11 de noviembre una herramienta gratuita para ayudar a la población a protegerse.

Se trata de una guía digital que cualquier persona puede completar desde su celular o computadora, sin necesidad de conocimientos tecnológicos.

En 3 puntos Una llamada que parece venir de un familiar, un audio con una voz conocida o un mensaje de WhatsApp aparentemente legítimo podrían convertirse en la puerta de entrada para una estafa. Los delincuentes están utilizando herramientas de inteligencia artificial (IA) para crear engaños cada vez más difíciles de detectar, incluso mediante la clonación de voces y la suplantación de identidad. La iniciativa busca que más personas aprendan a identificar las nuevas modalidades de fraude antes de convertirse en víctimas, especialmente ahora que la inteligencia artificial permite que un engaño parezca cada vez más real.

Una de las principales recomendaciones es aplicar una sencilla regla: «Salite del canal».

Esto significa que, si una persona recibe una llamada o mensaje sospechoso, debe cortar la comunicación y verificar la situación por otro medio confiable.

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Por ejemplo, si alguien llama asegurando ser un familiar que necesita dinero urgentemente, lo recomendable es finalizar la llamada y contactar directamente a esa persona mediante un número conocido.

También se propone establecer una palabra clave entre familiares para comprobar su identidad ante posibles intentos de engaño mediante voces clonadas.

Los expertos advierten que ya no basta con identificar errores ortográficos o imágenes mal elaboradas, pues la inteligencia artificial permite crear mensajes y contenidos mucho más convincentes.

También enseñan a proteger WhatsApp y cuentas bancarias

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La capacitación incluye herramientas para enfrentar algunos de los fraudes más frecuentes:

- Robo de cuentas de WhatsApp: cómo reforzar la seguridad y evitar que delincuentes tomen el control.

- Estafas bancarias: identificación de comprobantes alterados, transferencias fraudulentas y otras modalidades.

- Suplantación de identidad: cómo reconocer llamadas, audios y mensajes manipulados con inteligencia artificial.

- Protección familiar: medidas para responder ante intentos de extorsión y engaños dirigidos a personas de distintas edades.

Además, se explican mecanismos como las aplicaciones de autenticación y las llaves de acceso para proteger las cuentas digitales.

Según datos de la Universidad Nacional citados por los organizadores, el 84% de los delitos informáticos en Costa Rica corresponde a estafas o suplantación de identidad.

Asimismo, el 86% de las personas afectadas por estos delitos tiene entre 18 y 64 años, de acuerdo con las cifras divulgadas.

Estas modalidades aprovechan especialmente la confianza de las víctimas y la urgencia que generan los delincuentes para conseguir dinero o información personal.

La guía se llama «¡No Seás Víctima del Hacking: Uso Seguro de la IA!» y ya está disponible por medio del portal de aprendizaje virtual del INA.

Es completamente gratuita, está en español y tiene una duración estimada de 30 minutos.

Cualquier costarricense puede acceder desde un teléfono, tableta o computadora y completar el contenido a su propio ritmo.

La iniciativa busca que más personas aprendan a identificar las nuevas modalidades de fraude antes de convertirse en víctimas, especialmente ahora que la inteligencia artificial permite que un engaño parezca cada vez más real.