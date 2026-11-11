¡Atención! Educadores toman hoy las calles de San José: marcha arrancará a las 9 de la mañana

Este miércoles 11 de noviembre, las calles de San José serán escenario de una manifestación nacional convocada por organizaciones del sector educativo, por lo que las personas que tengan previsto desplazarse por el centro de la capital deberán tomar previsiones.

La marcha está programada para iniciar a las 9:00 a. m. en el parque de La Merced, desde donde los manifestantes avanzarán por las principales vías de San José hasta llegar a la plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa.

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Debido al desplazamiento de los participantes, se podrían presentar congestionamientos y afectaciones temporales al tránsito en las calles cercanas al recorrido.

En 3 puntos Este miércoles 11 de noviembre, las calles de San José serán escenario de una manifestación nacional convocada por organizaciones del sector educativo. La marcha está programada para iniciar a las 9:00 a. m. en el parque de La Merced, desde donde los manifestantes avanzarán por las principales vías de San José hasta llegar a la plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa. La recomendación para quienes deban ingresar al centro de San José durante la mañana es considerar rutas alternativas y salir con anticipación, especialmente en las inmediaciones del parque de La Merced y la Asamblea Legislativa.

Entre las organizaciones que convocaron a la protesta se encuentran la Asociación Nacional de Educadoras y Educadores (ANDE), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

A la movilización también se suman representantes de las universidades públicas, con el respaldo del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

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Los manifestantes reclaman al Gobierno mayores recursos para la educación pública, el reconocimiento de derechos salariales y soluciones a la deuda que mantiene el Estado con el régimen de pensiones del Magisterio Nacional.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el presupuesto educativo para el 2027, pues las organizaciones consideran que los recursos previstos son insuficientes para atender las necesidades del sistema educativo.

También exigen que se cumpla el mandato constitucional de destinar al menos el 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación.

En materia laboral, los sindicatos reclaman el reconocimiento de anualidades, recargos y otros derechos salariales.

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La movilización se desarrolla en el marco de una convocatoria a huelga respaldada por organizaciones del Magisterio Nacional.

Por esta razón, la participación de docentes podría afectar el desarrollo habitual de las lecciones en algunos centros educativos. Sin embargo, esto no significa que exista una suspensión general de clases en todo el país.

Las organizaciones han llamado a sus afiliados a participar en la jornada, mientras que las autoridades y los usuarios de las vías deberán estar atentos al desplazamiento de los manifestantes por la capital.

La recomendación para quienes deban ingresar al centro de San José durante la mañana es considerar rutas alternativas y salir con anticipación, especialmente en las inmediaciones del parque de La Merced y la Asamblea Legislativa.