Denuncian a abuela por desaparición de ₡3,5 millones destinados a baile de graduación

Lo que debía ser una celebración inolvidable para 75 estudiantes de undécimo año del Liceo de Costa Rica terminó convirtiéndose en un problema que obligó a sus familias a buscar dinero de emergencia para evitar la cancelación del baile de graduación.

El conflicto surgió tras detectarse un faltante cercano a los 3,5 millones de colones, dinero que los padres habían reunido desde principios de año mediante cuotas, rifas, ventas de comida y otras actividades.

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La situación llegó hasta el Ministerio Público luego de que Víctor Leitón Narváez, director del centro educativo, presentara una denuncia el pasado jueves 5 de noviembre ante la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José.

En la denuncia se señala a una mujer de apellido Chinchilla, quien ejercía funciones de tesorera de la comisión organizadora, y a su esposo de apellido Leitón, como presuntos involucrados en el manejo irregular de los recursos.

En 3 puntos Lo que debía ser una celebración inolvidable para 75 estudiantes de undécimo año del Liceo de Costa Rica terminó convirtiéndose en un problema que obligó a sus familias a buscar dinero de emergencia para evitar la cancelación del baile de… El conflicto surgió tras detectarse un faltante cercano a los 3,5 millones de colones, dinero que los padres habían reunido desde principios de año mediante cuotas, rifas, ventas de comida y otras actividades. El caso se encuentra ahora en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si existieron responsabilidades penales por el manejo de los recursos.

Según la información denunciada, la situación salió a la luz el 4 de noviembre, cuando tres madres de familia solicitaron a la encargada realizar el pago pendiente a la empresa contratada para organizar el evento.

Sin embargo, la mujer habría reconocido que ya no disponía del dinero.

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Posteriormente, mediante un mensaje enviado a un grupo de padres de familia, habría indicado que entregó 2.445.351 colones a su esposo y 1.037.000 colones a su hija, sin explicar las razones de esos movimientos.

Estas cantidades suman 3.482.351 colones, monto cercano al faltante denunciado.

La denuncia también señala que los recursos habrían sido utilizados para fines distintos a la actividad estudiantil, situación que deberá ser investigada por las autoridades judiciales.

Padres tuvieron que buscar dinero prestado

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La noticia provocó indignación entre las familias, especialmente porque muchas habían realizado importantes esfuerzos económicos durante el año para garantizar que sus hijos disfrutaran de su fiesta de graduación.

Algunos padres aseguraron que la falta de recursos puso en riesgo la realización del evento, cuando faltaban apenas unos días para cumplir con los compromisos de pago.

Ante la emergencia, las familias tuvieron que gestionar un préstamo para cubrir el dinero faltante y evitar que los estudiantes perdieran la celebración.

El caso se encuentra ahora en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si existieron responsabilidades penales por el manejo de los recursos.