¡Día decisivo para Diego Bravo! Hoy conocerá la sentencia del juicio contra Majo Ulate y Mauricio Hoffmann

El creador de contenido enfrentará este miércoles una resolución judicial por 15 presuntos delitos contra el honor. La pareja solicita una indemnización de ₡10 millones, mientras que la defensa del influencer pide su absolución.

El proceso judicial que ha enfrentado durante varias semanas al creador de contenido Diego Bravo con la maquillista María José “Majo” Ulate y el presentador de televisión Mauricio Hoffmann llega este miércoles 11 de noviembre a un momento decisivo.

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Después de concluir la etapa de alegatos, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, programó para las 9:00 a. m. la lectura de la sentencia que determinará si Bravo es declarado culpable o absuelto de los delitos que se le atribuyen.

Según informaron La Nación, La Teja y CRHoy, el debate concluyó el martes 10 de noviembre, cuando las partes expusieron sus argumentos finales ante los jueces.

En 3 puntos El creador de contenido enfrentará este miércoles una resolución judicial por 15 presuntos delitos contra el honor. El proceso judicial que ha enfrentado durante varias semanas al creador de contenido Diego Bravo con la maquillista María José “Majo” Ulate y el presentador de televisión Mauricio Hoffmann llega este miércoles 11 de noviembre a un momento… Después de semanas de audiencias y varios años desde las publicaciones que originaron el conflicto, Diego Bravo.

La resolución marcará una etapa importante en una disputa que surgió por publicaciones y comentarios difundidos en redes sociales años atrás.

El conflicto judicial tiene su origen en una serie de videos y declaraciones que, según la parte querellante, fueron difundidos por Diego Bravo en plataformas como Facebook, TikTok y YouTube entre enero de 2021 y mayo de 2022.

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Majo Ulate y Mauricio Hoffmann consideran que determinadas expresiones utilizadas por el creador de contenido afectaron su honor, dignidad y reputación.

El proceso contempla 15 presuntos delitos contra el honor, siete relacionados con Hoffmann y ocho con Ulate.

Durante el juicio, la representación legal de la pareja presentó material audiovisual y otros elementos probatorios para respaldar sus señalamientos.

Sin embargo, Bravo ha rechazado las acusaciones y su defensa sostiene que las manifestaciones cuestionadas no justifican una condena penal.

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Majo Ulate y Mauricio Hoffmann solicitan ₡10 millones

Además de la posible sanción penal, la pareja presentó una acción civil resarcitoria por los daños que asegura haber sufrido.

De acuerdo con información publicada por La Teja, el abogado Jason Garro solicitó una indemnización de ₡10 millones por daño moral, distribuida de la siguiente manera:

La representación legal también solicitó el pago de las costas del proceso.

Por su parte, el abogado Rafael Ángel Rodríguez pidió una sanción penal por los delitos atribuidos al creador de contenido.

Es importante señalar que estas cantidades y sanciones corresponden a las solicitudes de la parte querellante y no a una condena impuesta por el tribunal.

La defensa cuestiona las pruebas presentadas

Uno de los momentos más importantes de la última audiencia ocurrió cuando Randall Céspedes, abogado de Diego Bravo, expuso sus conclusiones.

El defensor cuestionó la correspondencia entre el material audiovisual incorporado al expediente y el contenido de un acta notarial utilizada como prueba.

Según explicó, el documento hacía referencia a 22 videos respaldados en agosto de 2022, mientras que durante el juicio se presentaron 11 archivos con una fecha de respaldo diferente.

Para Céspedes, esas diferencias generan dudas sobre la consistencia del material probatorio.

De acuerdo con La Nación, el abogado también defendió el estilo de comunicación de su representado y sostuvo que no corresponde establecer una condena únicamente por la manera en que una persona se expresa.

La defensa solicitó que Bravo sea absuelto de los cargos y que se rechace la acción civil presentada en su contra.

Majo Ulate: “Yo no estoy aquí por un apodo”

Durante las manifestaciones finales, María José Ulate explicó ante el tribunal las razones por las que decidió continuar con el proceso.

La maquillista sostuvo que su reclamo no se limita a una expresión particular, sino a una serie de publicaciones que considera ofensivas.

“Yo no estoy aquí por un apodo”, expresó durante su intervención, según recogió La Nación.

Ulate aseguró que acudió a la justicia porque considera que las publicaciones cuestionadas afectaron su dignidad y pidió que no se normalicen los ataques personales en redes sociales.

Mauricio Hoffmann también tomó la palabra y destacó la importancia del respeto, incluso cuando se trata de personas con exposición pública.

El presentador manifestó que quienes trabajan en medios de comunicación también merecen protección frente a expresiones que consideran perjudiciales.

Diego Bravo decidió no hacer una última declaración

Otro momento que llamó la atención durante el cierre del juicio fue la decisión del creador de contenido de no utilizar el espacio que el tribunal le ofreció para pronunciar unas últimas palabras.

Según informó La Teja el martes 10 de noviembre, el juez explicó a Bravo que podía realizar una manifestación antes de declarar formalmente cerrado el debate.

Esta decisión no implica una aceptación de responsabilidad ni permite anticipar el resultado del proceso judicial.

La audiencia programada para las 9:00 a. m. permitirá conocer la decisión del tribunal sobre las acusaciones presentadas contra Diego Bravo.

Los jueces deberán valorar los argumentos de ambas partes y las pruebas incorporadas durante el juicio.

Entre los aspectos pendientes se encuentran la eventual responsabilidad penal del creador de contenido y la procedencia de la indemnización solicitada por Majo Ulate y Mauricio Hoffmann.

La sentencia también permitirá conocer los fundamentos jurídicos utilizados por el tribunal para resolver la controversia.

Hasta el momento de esta publicación, no se ha confirmado una resolución.

Después de semanas de audiencias y varios años desde las publicaciones que originaron el conflicto, Diego Bravo, Majo Ulate y Mauricio Hoffmann conocerán este miércoles la decisión judicial que marcará el desenlace de esta etapa del proceso.