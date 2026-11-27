La explotación minera a cielo abierto en Crucitas podría quedar en manos de una decisión popular. La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció que promoverá un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre el proyecto de ley que permitiría desarrollar esa actividad en la Zona Norte.

La mandataria comunicó la decisión durante una reunión en esa región y entregó la solicitud de convocatoria a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, con el propósito de iniciar el trámite correspondiente.

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En 3 puntos La explotación minera a cielo abierto en Crucitas podría quedar en manos de una decisión popular. La mandataria comunicó la decisión durante una reunión en esa región y entregó la solicitud de convocatoria a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, con el propósito de iniciar el trámite correspondiente. La iniciativa trasladaría la discusión sobre la explotación de oro en Crucitas, que hasta ahora se desarrolla en el ámbito legislativo, a un eventual proceso de consulta nacional.

La propuesta legislativa que se pretende someter a votación es el expediente que actualmente permanece en la Comisión de Ambiente del Congreso, donde enfrenta mociones que mantienen entrabada su discusión.

Una de las vías previstas en Costa Rica para realizar una consulta popular consiste en una iniciativa conjunta del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.

Para avanzar por ese mecanismo se requiere el respaldo de al menos 29 diputados. Si la solicitud obtiene los votos necesarios, debe remitirse al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

A esa institución le corresponde revisar que la convocatoria cumpla con los requisitos establecidos en la legislación y la Constitución Política antes de autorizar la realización del referéndum.

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Por ahora, el anuncio presidencial marca el inicio de una gestión que deberá superar esos pasos institucionales para que la ciudadanía pueda votar sobre el futuro del proyecto minero.

La iniciativa trasladaría la discusión sobre la explotación de oro en Crucitas, que hasta ahora se desarrolla en el ámbito legislativo, a un eventual proceso de consulta nacional.

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