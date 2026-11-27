Ni la negativa del Gobierno de Costa Rica de permitirle ingresar al territorio nacional impidió que Francesca Albanese recibiera este viernes 27 de noviembre el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Costa Rica (UCR).

Desde una sala del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde permanece retenida, la relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los territorios palestinos participó de manera virtual en la ceremonia organizada por la casa de enseñanza superior.

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En medio de aplausos y muestras de respaldo de los asistentes al Aula Magna de la UCR, la abogada italiana aprovechó su discurso para cuestionar directamente la actuación del Gobierno costarricense.

En 3 puntos Ni la negativa del Gobierno de Costa Rica de permitirle ingresar al territorio nacional impidió que Francesca Albanese recibiera este viernes 27 de noviembre el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Costa Rica (UCR). Desde una sala del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde permanece retenida. La enfoqué como una nota de seguimiento, dando prioridad al hecho de que recibió el reconocimiento pese al impedimento de ingreso y a sus fuertes cuestionamientos contra el Gobierno.

“¿Cuál riesgo para la seguridad pública puede crear una relatora de la ONU que tiene como responsabilidad la documentación de la complicidad con crímenes e impunidad durante los últimos cuatro años?”, manifestó.

Albanese también rechazó las informaciones divulgadas por las autoridades gubernamentales que, según denunció, pretenden vincularla con actividades terroristas.

“Permítanme ser clara: defender los derechos humanos no es terrorismo, y el gobierno responderá por estas insinuaciones, como debe ser en un estado de derecho”, expresó.

La representante de la ONU incluso hizo referencia a la figura de Juan Santamaría y a la lucha histórica de Costa Rica por su libertad, al considerar paradójico que deba pronunciar su discurso desde el aeropuerto que lleva el nombre del héroe nacional.

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Durante su intervención, Albanese agradeció las muestras de solidaridad recibidas por parte de ciudadanos, académicos y activistas costarricenses, al tiempo que pidió que la controversia por su ingreso al país no desvíe la atención de la crisis humanitaria que enfrenta la población palestina.

La relatora denunció las condiciones en las que sobreviven miles de familias en la Franja de Gaza y cuestionó el respaldo que, a su juicio, gobiernos como los de Italia y Costa Rica brindan a Israel.

“Todo aquel que tenga poder y no se haya opuesto al genocidio, debería sentirse cómplice”, declaró.

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La UCR concedió el reconocimiento a Albanese por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, en una ceremonia marcada por la polémica decisión de las autoridades costarricenses de impedirle el ingreso al país, alegando razones de seguridad nacional.

La enfoqué como una nota de seguimiento, dando prioridad al hecho de que recibió el reconocimiento pese al impedimento de ingreso y a sus fuertes cuestionamientos contra el Gobierno. Las acusaciones de Albanese se mantienen atribuidas a ella, pues no han sido verificadas independientemente.

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