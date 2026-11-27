El diputado Salvador Padilla Villanueva lanzó una fuerte crítica contra el Gobierno de la República, luego de que las autoridades migratorias impidieran el ingreso a Costa Rica de Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.

La jurista italiana llegó al país este jueves 26 de noviembre, invitada por la Universidad de Costa Rica (UCR) para recibir el título de doctora honoris causa, en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

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En 3 puntos El diputado Salvador Padilla Villanueva lanzó una fuerte crítica contra el Gobierno de la República, luego de que las autoridades migratorias impidieran el ingreso a Costa Rica de Francesca Albanese. La jurista italiana llegó al país este jueves 26 de noviembre, invitada por la Universidad de Costa Rica (UCR) para recibir el título de doctora honoris causa, en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. La UCR también solicitó al Gobierno explicaciones formales sobre los fundamentos jurídicos de la medida.

Padilla cuestionó enérgicamente la actuación de las autoridades en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

“Su detención, totalmente arbitraria, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría refleja conductas propias de regímenes autoritarios, contrarias a las libertades de opinión, de expresión y de cátedra”, manifestó el legislador.

El congresista exigió a las autoridades competentes actuar conforme a los principios constitucionales, las disposiciones legales y las buenas prácticas del derecho internacional para permitir el ingreso de Albanese al territorio nacional.

“Como representante popular de la nación, expreso mi enérgico rechazo a estas actuaciones despóticas del Gobierno de la República, que en nada reflejan los más altos valores civilistas ni la tradición democrática que distinguen al pueblo costarricense dentro y fuera de sus fronteras”, agregó.

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Por su parte, la Dirección General de Migración y Extranjería justificó el impedimento de ingreso por razones de seguridad nacional y sostuvo que la relatora no estaba detenida, sino que se le aplicó un rechazo migratorio. EL PAÍS América +1

Pese a la decisión de las autoridades migratorias, la Universidad de Costa Rica otorgó este viernes el reconocimiento académico a Albanese, quien participó de manera virtual desde el aeropuerto. Gestión Web UCR +1

La UCR también solicitó al Gobierno explicaciones formales sobre los fundamentos jurídicos de la medida. Rectoría

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