La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha perdonado ¢28.651 millones en multas, intereses, recargos y facturas por servicios médicos a patronos y trabajadores independientes que se acogieron al beneficio de la condonación.

Sin embargo, la cifra podría aumentar considerablemente, debido a que la institución todavía tiene pendientes de resolver 3.290 solicitudes que ingresaron entre el 1.º y el 11 de noviembre de este año, fecha en que venció el plazo legal para acceder al beneficio.

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En 3 puntos La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha perdonado ¢28.651 millones en multas, intereses, recargos y facturas por servicios médicos a patronos y trabajadores independientes que se acogieron al beneficio de la condonación. Sin embargo, la cifra podría aumentar considerablemente, debido a que la institución todavía tiene pendientes de resolver 3.290 solicitudes que ingresaron entre el 1.º y el 11 de noviembre de este año. Los patronos y trabajadores independientes que presentaron sus solicitudes recibirán la resolución por el medio de contacto que indicaron en el formulario correspondiente.

Los datos revelados este viernes por la CCSS también evidencian que el 2026 es el año en el que se registra el mayor monto condonado desde que entró en funcionamiento este mecanismo, en diciembre del 2022.

Solo durante este año, con corte al 30 de octubre, la institución condonó ¢11.844 millones, frente a los ¢3.741 millones del 2025.

Pese a estas millonarias condonaciones, la Seguridad Social también reporta la recuperación de importantes recursos económicos.

“Es importante agregar que se ha logrado recuperar la suma de ¢71.031 millones por cuotas de convenios de pago y de pagos en efectivo producto de la condonación”, explicó Luis Diego Calderón Villalobos, director de Cobros de la CCSS.

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La institución continúa analizando las solicitudes pendientes, por lo que todavía se desconoce el monto definitivo de los recursos condonados y recuperados durante todo el proceso.

Los patronos y trabajadores independientes que presentaron sus solicitudes recibirán la resolución por el medio de contacto que indicaron en el formulario correspondiente.

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