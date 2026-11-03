¡Vivos de milagro! Piedras caen sobre dos carros y los dejan completamente destruidos en la ruta 32

Los ocupantes de dos vehículos están vivos de milagro luego de que grandes piedras cayeran desde una ladera y dejaran los automotores completamente destruidos en la ruta 32, en el sector del Zurquí.

Publicidad

En 3 puntos Los ocupantes de dos vehículos están vivos de milagro luego de que grandes piedras cayeran desde una ladera y dejaran los automotores completamente destruidos en la ruta 32, en el sector del Zurquí. Según la información preliminar, la caída de material ocurrió durante la mañana de este martes 3 de noviembre, aproximadamente en el kilómetro 38, antes de llegar al río Sucio. Este nuevo incidente evidencia el peligro que representa la caída de material desde las laderas en este tramo de la ruta 32, una vía fundamental para comunicar el Valle Central con el Caribe.

Según la información preliminar, la caída de material ocurrió durante la mañana de este martes 3 de noviembre, aproximadamente en el kilómetro 38, antes de llegar al río Sucio.

Las piedras golpearon los techos y quebraron los parabrisas y las ventanas laterales de ambos carros. Algunas rocas incluso atravesaron los vidrios y terminaron dentro de los automotores, donde viajaban sus ocupantes.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El video muestra la magnitud de los daños que dejó el impacto del material sobre los vehículos.

Pese a lo aparatoso del incidente y a las condiciones en que quedaron los carros, de momento no se reportan personas heridas ni fallecidas. Tampoco se ha precisado cuántas personas viajaban en ellos.

Este nuevo incidente evidencia el peligro que representa la caída de material desde las laderas en este tramo de la ruta 32, una vía fundamental para comunicar el Valle Central con el Caribe.