¡Trágica mañana! Bebé de ocho meses y otros dos niños quedan críticos por quemaduras

Tres menores de edad sufrieron quemaduras con líquidos calientes durante la mañana de este martes, en dos incidentes distintos atendidos por la Cruz Roja Costarricense en Pacayas de Alvarado y La Carpio.

La primera emergencia se reportó a las 7:33 a. m. en Pacayas, Cartago. Un niño de dos años y medio sufrió quemaduras que, según el reporte de la institución, fueron de primer grado y afectaron gran parte de su cuerpo.

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En 3 puntos Tres menores de edad sufrieron quemaduras con líquidos calientes durante la mañana de este martes, en dos incidentes distintos atendidos por la Cruz Roja Costarricense en Pacayas de Alvarado y La Carpio. La primera emergencia se reportó a las 7:33 a. m. en Pacayas, Cartago. Ante estas emergencias, la Cruz Roja hizo un llamado a reforzar la prevención en los hogares, especialmente cuando hay niños pequeños cerca de recipientes con líquidos calientes.

El menor fue trasladado en condición crítica al Hospital Max Peralta. Para atenderlo, la Cruz Roja movilizó una unidad de soporte básico y otra de soporte avanzado.

Más tarde, a las 9:08 a. m., los equipos de emergencia acudieron a la Tercera Parada de La Carpio, en La Uruca, San José, donde otros dos menores sufrieron quemaduras con agua hirviendo.

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En este caso, una bebé de aproximadamente ocho meses presentó quemaduras en el 43% de su cuerpo, mientras que un niño de siete años resultó afectado en un 18%.

Ambos fueron trasladados en condición crítica al Hospital Nacional de Niños para recibir atención especializada.

La información suministrada no detalla las circunstancias en las que ocurrieron los incidentes.

Ante estas emergencias, la Cruz Roja hizo un llamado a reforzar la prevención en los hogares, especialmente cuando hay niños pequeños cerca de recipientes con líquidos calientes.