Reos tenían armas de hasta 27 centímetros: operativo "Disfraz" destapa arsenal en cárceles
La Policía Penitenciaria decomisó 41 armas blancas, aparentes drogas y artículos hechizos durante el operativo “Disfraz”, realizado este fin de semana en tres centros penales.
Un arma blanca de 27 centímetros entre las pertenencias de un privado de libertad y otra de 18 centímetros en poder de otro reo figuran entre los hallazgos del operativo “Disfraz” en el CAI Jorge de Bravo, en Cartago.
Según informó el Ministerio de Justicia, las intervenciones realizadas este fin de semana permitieron decomisar 41 armas blancas en ese centro penitenciario, el CAI Antonio Bastida de Paz y el CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.
En la cárcel de Cartago, los oficiales encontraron el arma de mayor longitud durante una revisión corporal a un privado de libertad de apellido Jiménez. La segunda fue decomisada a otro de apellido Trejos.
Las inspecciones de espacios en ese mismo centro permitieron ubicar otras once armas blancas, un envoltorio con aparente cocaína y 14 pastillas de color naranja cuyo contenido no fue identificado.
También se decomisaron dos quemadores, una lima, una batería hechiza, seis envases con tinta para tatuar, cuatro cortaúñas, un trozo de cable eléctrico y una canfinera artesanal, entre otros objetos.
La mayor cantidad de armas blancas apareció en el CAI Gerardo Rodríguez Echeverría, donde los policías penitenciarios localizaron 23.
En ese establecimiento también encontraron 13,5 gramos de aparente picadura de marihuana, 24 pipas hechizas, dos máquinas artesanales para tatuar, 20 canfineras y 14 encendedores.
El inventario reportado por Justicia incluye, además, 62 pastas dentales, 110 rollos de papel higiénico y cuatro kilogramos de jabón en polvo. El Ministerio no detalló las circunstancias que motivaron el decomiso de estos productos.
Durante otra revisión corporal en ese centro penal, a un privado de libertad de apellido Jiménez le encontraron seis envoltorios de papel con aparente picadura de marihuana.
Por su parte, en el CAI Antonio Bastida de Paz se decomisaron cinco armas blancas, un teléfono celular, tres chips y dos envoltorios plásticos con aparente codeína en polvo.
Los oficiales también localizaron 32 pipas hechizas, más de un litro de líquido fermentado, naipes y un dominó elaborados artesanalmente, un billete de ₡2.000, ocho covachas y un frasco de tinta para tatuar.
De acuerdo con el Ministerio, estas intervenciones buscan detectar artículos ocultos y reducir los riesgos para la seguridad dentro de los centros penitenciarios.