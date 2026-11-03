Joven de 19 años muere en choque contra buseta: el carro que conducía tenía denuncia por robo

Un joven de 19 años falleció sobre la vía pública tras salir expulsado del vehículo que conducía, luego de una colisión contra una buseta en Desamparados de Alajuela.

Durante la atención del caso, las autoridades determinaron que el carro tipo sedán tenía una denuncia por robo presentada el pasado 1.º de noviembre en Heredia.

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En 3 puntos Un joven de 19 años falleció sobre la vía pública tras salir expulsado del vehículo que conducía, luego de una colisión contra una buseta en Desamparados de Alajuela. Durante la atención del caso, las autoridades determinaron que el carro tipo sedán tenía una denuncia por robo presentada el pasado 1.º de noviembre en Heredia. De momento, la información disponible no permite establecer cómo llegó el vehículo a manos del joven ni una eventual vinculación suya con la sustracción.

Las circunstancias en las que ocurrió el choque -ocurrido poco antes de las 2 am de este martes- se mantienen bajo investigación. Al conductor de la buseta se le practicó la prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

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Además, los investigadores inspeccionaron el sedán en busca de evidencias relacionadas con la denuncia por robo y coordinaron los trámites para entregarlo a su propietario registral.

De momento, la información disponible no permite establecer cómo llegó el vehículo a manos del joven ni una eventual vinculación suya con la sustracción.