La Liga Promérica entra en su capítulo definitivo. Después de 18 jornadas de intensa competencia, el fútbol costarricense se prepara para vivir un sábado cargado de emociones, calculadoras y mucha tensión.

La jornada 18, última de la primera fase del Apertura 2026, comenzará este viernes 27 de noviembre con el enfrentamiento entre el Club Sport Herediano y Escorpiones de Belén, a partir de las 8:00 p. m., en el estadio Carlos Alvarado.

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Será un compromiso de trámite en cuanto a la clasificación a semifinales, pues ambos clubes quedaron fuera de la pelea por la siguiente ronda. No obstante, buscarán cerrar su participación con una victoria y evitar despedirse del campeonato con otra decepción.

Pero el plato fuerte estará servido para este sábado.

En 3 puntos La Liga Promérica entra en su capítulo definitivo. La jornada 18, última de la primera fase del Apertura 2026, comenzará este viernes 27 de noviembre con el enfrentamiento entre el Club Sport Herediano y Escorpiones de Belén, a partir de las 8:00 p. m., en el estadio Carlos Alvarado. ¡Noventa minutos para cambiarlo todo! La pregunta es quién terminará celebrando la primera fase y cuáles serán los cuatro equipos que buscarán la corona del Apertura 2026.

A partir de las 7:00 p. m., cuatro escenarios tendrán actividad al mismo tiempo. La Unafut programó los compromisos simultáneamente porque todavía existen asuntos importantes por resolver en la parte alta de la clasificación.

El liderato está en juego. Saprissa y Cartaginés llegan metidos de lleno en la disputa por terminar en la primera posición, mientras Sporting también mantiene aspiraciones de escalar posiciones.

Además, San Carlos y Alajuelense protagonizarán un duelo directo que puede resultar determinante para definir el último clasificado a las semifinales.

Estos son los cuatro partidos del sábado:

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- Saprissa vs. Inter San Carlos: en el estadio Ricardo Saprissa. Los morados buscarán cerrar en casa y defender la cima.

- Cartaginés vs. Pérez Zeledón: en el estadio Fello Meza. Los brumosos quieren aprovechar su condición de local para pelear por el primer lugar.

- San Carlos vs. Alajuelense: en el estadio Carlos Ugalde. Un enfrentamiento de enorme importancia por la clasificación y el cierre de la primera fase.

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- Sporting vs. Puntarenas FC: en el estadio Puente Piedra. Los albinegros buscarán sumar y aprovechar cualquier tropiezo de los equipos que están por encima.

La emoción está garantizada. No solamente se trata de ganar tres puntos, sino de conocer cómo quedará acomodada la mesa para las semifinales.

Terminar en el primer lugar representa una ventaja deportiva importante: cerrar las series en condición de local y mantener la posibilidad de disputar una gran final nacional si fuera necesario.

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La pelota comenzará a rodar este viernes, pero será el sábado cuando el campeonato viva una de sus noches más determinantes.

¡Noventa minutos para cambiarlo todo! La pregunta es quién terminará celebrando la primera fase y cuáles serán los cuatro equipos que buscarán la corona del Apertura 2026.

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