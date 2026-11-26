El Club Sport Herediano no quiere repetir los tropiezos del Apertura 2026 y ya comenzó a construir su proyecto para el próximo torneo.

Los florenses oficializaron la llegada del guardameta Adonis Pineda, quien deja Puntarenas FC para incorporarse a las filas del conjunto rojiamarillo y convertirse en el quinto refuerzo del equipo para el Torneo de Clausura 2027.

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En 3 puntos El Club Sport Herediano no quiere repetir los tropiezos del Apertura 2026 y ya comenzó a construir su proyecto para el próximo torneo. Los florenses oficializaron la llegada del guardameta Adonis Pineda, quien deja Puntarenas FC para incorporarse a las filas del conjunto rojiamarillo y convertirse en el quinto refuerzo del equipo para el Torneo de Clausura 2027. ¡El Team mueve sus fichas y ya lleva cinco refuerzos!

La incorporación del arquero representa un nuevo movimiento en la planificación deportiva del Team, que busca renovar su plantilla después de quedar fuera de la fase final del campeonato nacional.

Pineda se une a una lista de incorporaciones que ya integran Bayron Bonilla, Daniel Díaz, Jared Ríos y Felicio Brown.

De esta manera, Herediano empieza a darle forma a un equipo que buscará recuperar protagonismo en el fútbol costarricense y volver a pelear por el título nacional.

La eliminación todavía pesa en el entorno florense, pero la dirigencia parece tener claro que no hay tiempo que perder.

¡El Team mueve sus fichas y ya lleva cinco refuerzos! La pregunta ahora es si estas nuevas incorporaciones serán suficientes para devolverle al Herediano el protagonismo que exige su historia en el Clausura 2027.

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