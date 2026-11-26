Wálter 'Paté' Centeno rompió el silencio sobre la polémica que protagonizó con Bryan Ruiz por la convocatoria de José David Vega como arquero invitado a la Selección Nacional durante la última fecha FIFA.

El exvolante y entrenador costarricense confirmó que tuvo una conversación telefónica con el actual seleccionador patrio, luego de cuestionar públicamente la decisión de incluir a Vega en los trabajos de la Tricolor.

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En una entrevista concedida al canal de YouTube del periodista Anthony Porras, conocido como 'La Pitón', Centeno aseguró que entre ambos no existe ningún conflicto y consideró que la controversia tomó dimensiones mayores de las que correspondían.

En 3 puntos Wálter 'Paté' Centeno rompió el silencio sobre la polémica que protagonizó con Bryan Ruiz por la convocatoria de José David Vega como arquero invitado a la Selección Nacional durante la última fecha FIFA. El exvolante y entrenador costarricense confirmó que tuvo una conversación telefónica con el actual seleccionador patrio, luego de cuestionar públicamente la decisión de incluir a Vega en los trabajos de la Tricolor. De esta manera, Centeno buscó aclarar el alcance de sus palabras y explicó que su intención nunca fue cuestionar las decisiones tácticas del seleccionador, sino defender los méritos deportivos de su guardameta.

"Sí, sí, nos llamamos, no hay ningún problema; más bien se hizo mucho alboroto. ¿Cómo venden? (la prensa), voy a cobrarles a todos los periodistas (risas)", manifestó Centeno.

El exentrenador explicó que su cuestionamiento estaba relacionado específicamente con la coherencia entre las declaraciones del seleccionador y las decisiones tomadas alrededor de la convocatoria del guardameta.

"Creo que se malinterpretó, porque lo que le dije a Bryan fue que debe ser congruente con lo que se dice; me pareció que Vega había hecho los méritos. No me metí en la parte futbolística ni táctica, fue meramente lo de mi portero y en ningún momento le falté el respeto", aclaró.

La controversia surgió después de que Centeno cuestionara la situación de José David Vega, quien recibió una convocatoria como arquero invitado de la Selección Nacional.

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Sus declaraciones generaron comentarios y debate en el entorno futbolístico costarricense, especialmente por tratarse de un cuestionamiento dirigido al trabajo de Bryan Ruiz al frente de la Tricolor.

Ahora, el propio Paté confirmó que ambos conversaron directamente y que no existe ningún problema personal entre ellos.

De esta manera, Centeno buscó aclarar el alcance de sus palabras y explicó que su intención nunca fue cuestionar las decisiones tácticas del seleccionador, sino defender los méritos deportivos de su guardameta.

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