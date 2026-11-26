Amarini Villatoro tiene una historia particular con Liga Deportiva Alajuelense. El actual entrenador del Club Sport Cartaginés parece no haber dejado atrás los recuerdos de su etapa en el fútbol guatemalteco, especialmente por las controversias que rodearon su enfrentamiento con el conjunto rojinegro en el ámbito centroamericano.

Durante su paso por Xelajú MC, el estratega chapín vivió una experiencia que, según la interpretación que ha manifestado sobre aquella eliminatoria, dejó una sensación de inconformidad con el arbitraje y las decisiones que marcaron la serie frente a los manudos.

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Desde entonces, Alajuelense parece haberse convertido en una referencia recurrente para el entrenador cuando tiene oportunidad de hablar sobre el fútbol centroamericano y los episodios que marcaron su trayectoria.

En 3 puntos Amarini Villatoro tiene una historia particular con Liga Deportiva Alajuelense. Durante su paso por Xelajú MC, el estratega chapín vivió una experiencia que, según la interpretación que ha manifestado sobre aquella eliminatoria. Porque, al menos por ahora, parece que el entrenador de Cartaginés todavía tiene una espina clavada con los manudos.

La particularidad es que ahora Villatoro se encuentra en el fútbol costarricense, al frente de Cartaginés, uno de los clubes que históricamente mantiene una rivalidad deportiva con la Liga.

El fútbol suele dejar cuentas pendientes, especialmente cuando un entrenador considera que su equipo fue perjudicado en una competición internacional.

En el caso de Villatoro, aquella experiencia con Xelajú parece seguir presente en su memoria. Sus referencias a Alajuelense y los mensajes indirectos que surgen alrededor de determinados temas alimentan la percepción de que el técnico todavía no termina de pasar página.

Para el entrenador brumoso, los enfrentamientos contra los rojinegros también tienen un componente especial por esos antecedentes.

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Alajuelense, por su parte, ha construido una trayectoria importante en el fútbol centroamericano y sus participaciones internacionales han estado acompañadas de episodios deportivos y arbitrales que generan diferentes interpretaciones entre sus rivales.

La presencia de Amarini Villatoro en Cartaginés añade otro ingrediente a esta historia. El técnico no solamente tiene que competir contra Alajuelense dentro del campeonato nacional, sino que también carga con antecedentes que parecen darle un significado adicional a esos enfrentamientos.

En el fútbol, las declaraciones pueden convertirse en combustible para una rivalidad y las indirectas suelen generar tanto debate como los resultados dentro de la cancha.

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La pregunta es cuánto tiempo más seguirá apareciendo aquel episodio de su etapa en Guatemala cada vez que el nombre de Alajuelense se cruza en el camino de Villatoro.

Porque, al menos por ahora, parece que el entrenador de Cartaginés todavía tiene una espina clavada con los manudos.

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