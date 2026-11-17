Nuevos detalles salen a la luz sobre las últimas horas de vida del periodista Camilo Rodríguez, asesinado este lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia.

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En 3 puntos Nuevos detalles salen a la luz sobre las últimas horas de vida del periodista Camilo Rodríguez, asesinado este lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia. Después del mediodía de ese mismo día, el comunicador envió varios audios de WhatsApp a una persona de su confianza. Los audios, que se divulgan junto con esta información con las respectivas censuras, adquieren especial relevancia por haber sido enviados el mismo día en que el comunicador fue asesinado.

Después del mediodía de ese mismo día, el comunicador envió varios audios de WhatsApp a una persona de su confianza, en los que aseguró que estaban llegando agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) a Costa Rica y que se avecinaba algo importante.

“Sí, creo que va a pasar algo grande”, manifestó en uno de los mensajes.

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En las grabaciones, Rodríguez también comentó que ya lo habían puesto a correr y que le estaban pidiendo mencionar más nombres, aparte de los que había señalado anteriormente en sus videos, en los cuales acostumbraba realizar fuertes denuncias relacionadas con presuntos vínculos de diferentes personas con el narcotráfico.

El periodista mencionó nombres específicos que AM Prensa decidió omitir por razones de prudencia, al tratarse de señalamientos que no han sido corroborados.

Los audios, que se divulgan junto con esta información con las respectivas censuras, adquieren especial relevancia por haber sido enviados el mismo día en que el comunicador fue asesinado. Sin embargo, no existe confirmación independiente sobre la supuesta llegada de agentes de la DEA ni evidencia que permita relacionar el contenido de esos mensajes con el homicidio, cuyo móvil continúa bajo investigación judicial.