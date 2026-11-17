La Fiscalía General de la República abrió una nueva investigación penal contra Rodrigo Chaves Robles, expresidente y actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, por el presunto delito de tráfico de influencias, tras los hechos ocurridos durante una reunión con vecinos de Turrúcares de Alajuela.

El Ministerio Público confirmó este lunes 16 de noviembre que la causa se tramita bajo el expediente 26-000116-0033-PE. La investigación se originó tanto por una denuncia recibida como por las informaciones que trascendieron públicamente sobre la actuación del jerarca.

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El caso se encuentra en etapa preparatoria, por lo que la Fiscalía no puede revelar detalles de las diligencias. Esta fase tiene carácter privado, de acuerdo con el artículo 295 del Código Procesal Penal. La apertura de la causa no representa una acusación formal ni implica que se haya establecido la responsabilidad penal de Chaves.

El origen del expediente se encuentra en un conversatorio realizado el 4 de noviembre en el Liceo de Turrúcares, donde el ministro presentó una propuesta de inversión pública cercana a los ₡6.000 millones para esa comunidad.

En 3 puntos La Fiscalía General de la República abrió una nueva investigación penal contra Rodrigo Chaves Robles, expresidente y actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, por el presunto delito de tráfico de influencias. El Ministerio Público confirmó este lunes 16 de noviembre que la causa se tramita bajo el expediente 26-000116-0033-PE. La causa se suma a otros procesos judiciales en los que ha figurado Chaves, pero corresponde a una investigación nueva y específica sobre el ofrecimiento de obras públicas a cambio de que el gobierno local desistiera de las acciones contra…

Entre los proyectos mencionados estaban la construcción de un colegio técnico profesional, un Cen-Cinai, instalaciones para la atención de personas adultas mayores, mejoras en carreteras, puentes y espacios deportivos.

Sin embargo, el ofrecimiento quedó condicionado a que el Concejo Municipal de Alajuela retirara los procesos judiciales que mantiene contra el proyecto de relleno sanitario de la empresa canadiense EBI, previsto en la zona de San Miguel de Turrúcares.

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Durante la actividad, Chaves incluso pidió a jerarcas del Gobierno que no avanzaran con algunas gestiones relacionadas con las obras mientras el gobierno local mantuviera sus acciones legales.

La disputa municipal con el relleno sanitario tiene varios años. Desde 2016, la Municipalidad de Alajuela impulsa procesos para cuestionar y buscar la anulación de permisos relacionados con el proyecto, al considerar que existen posibles contradicciones con la normativa de ordenamiento territorial del cantón.

A ese conflicto se sumó un arbitraje internacional promovido por inversionistas vinculados con EBI contra Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Chaves utilizó ese litigio como argumento para defender su propuesta. Durante el encuentro con los vecinos sostuvo que el país podría enfrentar un costo económico elevado y que el retiro de los procesos municipales permitiría mejorar la posición del Estado en la controversia internacional.

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El ministro también advirtió que la oferta de obras tenía un plazo limitado y que podría retirarse si el Gobierno debía desembolsar recursos para contratar la defensa del país ante el arbitraje.

No obstante, representantes municipales han señalado que la decisión de desistir de los procesos judiciales corresponde al Concejo Municipal, no al alcalde de manera individual.

La posibilidad de que Costa Rica enfrente una eventual condena económica ante el Ciadi también ha generado debate. Mientras Chaves ha advertido sobre el riesgo financiero para el Estado, especialistas en derecho han cuestionado que el país tenga necesariamente una derrota asegurada en ese procedimiento.

El expediente penal deberá determinar si las actuaciones del ministro durante el conversatorio reúnen los elementos del presunto delito investigado. Por ahora, el Ministerio Público no ha divulgado cuáles diligencias ha realizado ni si existen otras personas bajo investigación.

La causa se suma a otros procesos judiciales en los que ha figurado Chaves, pero corresponde a una investigación nueva y específica sobre el ofrecimiento de obras públicas a cambio de que el gobierno local desistiera de las acciones contra el proyecto de EBI.