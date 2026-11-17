El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca reconstruir el entorno y las actividades del periodista Camilo Rodríguez para encontrar pistas que permitan explicar por qué fue asesinado. Como parte de esas pesquisas, agentes judiciales allanaron su vivienda en Santo Domingo de Heredia y decomisaron varios dispositivos electrónicos.

La diligencia se realizó con autorización del Juzgado Penal de Heredia. Durante el ingreso, los investigadores localizaron y se llevaron un dispositivo USB, teléfonos celulares, computadoras y un disco duro que pertenecían al comunicador.

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Todo ese material quedó en manos de la Policía Judicial y será sometido a análisis forenses. La intención es revisar la información almacenada y determinar si alguno de los archivos, contactos o datos contenidos en los equipos aporta elementos relevantes para la investigación.

En 3 puntos El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca reconstruir el entorno y las actividades del periodista Camilo Rodríguez para encontrar pistas que permitan explicar por qué fue asesinado. La diligencia se realizó con autorización del Juzgado Penal de Heredia. El OIJ mantiene las diligencias para identificar a los responsables y determinar las circunstancias que rodearon el homicidio.

Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ, explicó que una de las tareas fundamentales en un homicidio consiste en conocer a profundidad a la persona fallecida y desarrollar un perfil victimológico.

Ese trabajo permite identificar aspectos de la vida de la víctima, sus relaciones y otras circunstancias que puedan orientar a los investigadores hacia posibles explicaciones del ataque.

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En este caso, la información que Rodríguez conservaba en sus dispositivos podría contribuir a establecer nuevas líneas de investigación. Sin embargo, el decomiso de los equipos no significa que las autoridades hayan determinado hasta ahora un móvil específico.

Rodríguez fue asesinado a balazos la tarde del lunes 16 de noviembre, cuando se desplazaba en su vehículo por la ruta 32, a la altura de San Miguel de Santo Domingo de Heredia, en el sentido Limón-San José.

La Cruz Roja recibió el aviso de emergencia a las 3:21 p. m. Cuando los socorristas llegaron, encontraron al periodista dentro del vehículo y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La información preliminar apunta a que los atacantes viajaban en una motocicleta blanca y vestían ropa negra. Después de dispararle, escaparon en dirección a San José.

El OIJ mantiene las diligencias para identificar a los responsables y determinar las circunstancias que rodearon el homicidio.