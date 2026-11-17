La mujer sospechosa de intentar asfixiar a su hija de un año y tres meses en barrio San José de Alajuela permanecerá durante un mes en el Centro de Atención para Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley (Capemcol).

La medida fue solicitada por la Fiscalía de Alajuela como parte de la investigación por los hechos ocurridos el domingo 15 de noviembre. El objetivo es que la sospechosa, de apellido Chavarría, sea sometida a nuevas valoraciones médicas y psiquiátricas.

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“El despacho solicitó su internamiento, con el fin de que ahí se realicen otras evaluaciones médicas y, a partir de ello, establecer la inimputabilidad de la persona y proceder con el procedimiento especial”, indicó el Ministerio Público.

Los resultados de esos estudios permitirán determinar si la mujer tenía la capacidad de comprender el carácter de sus actos y actuar conforme a esa comprensión. A partir de esa valoración, las autoridades definirán si corresponde continuar por la vía penal ordinaria o aplicar un procedimiento especial.

En 3 puntos La mujer sospechosa de intentar asfixiar a su hija de un año y tres meses en barrio San José de Alajuela permanecerá durante un mes en el Centro de Atención para Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley (Capemcol). La medida fue solicitada por la Fiscalía de Alajuela como parte de la investigación por los hechos ocurridos el domingo 15 de noviembre. La investigación continúa mientras se realizan las evaluaciones solicitadas por la Fiscalía. La condición de salud mental de la sospechosa y su eventual inimputabilidad deberán establecerse mediante los peritajes correspondientes.

El caso se conoció alrededor de la 1:27 p. m. del domingo, cuando ingresó una alerta al sistema de emergencias por una niña de un año y tres meses que no respiraba.

Según relató el padre de la menor, de apellido García, al medio CR Hoy, él se enteró de la situación mediante una videollamada de su expareja, quien lo contactó llorando.

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El hombre indicó que le pidió activar la cámara y entonces observó a la bebé tendida en el suelo, con el rostro morado y un cable de cargador alrededor del cuello. De acuerdo con su testimonio, la mujer le habría dicho que mantuvo a la niña en esa condición durante aproximadamente 10 minutos.

Oficiales de la Fuerza Pública llegaron a la vivienda, donde también se encontraba la abuela materna. Los policías detuvieron a la sospechosa y coordinaron el traslado urgente de la pequeña al Hospital San Rafael de Alajuela.

La niña permanece hospitalizada bajo observación médica debido a las lesiones que presentaba en el rostro y el cuello.

En declaraciones a CR Hoy, García contó que su expareja había atravesado un cuadro de depresión posparto después del nacimiento de la niña y que recibió atención médica por esa condición.

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También aseguró que, una semana antes de los hechos, ella le había manifestado sentirse triste, estresada y emocionalmente mal.

La pareja se había separado aproximadamente un mes y medio antes del incidente y mantenía un acuerdo informal para compartir el cuido de la pequeña. Incluso, entre el lunes y el jueves anteriores al ataque, el padre y la abuela paterna recibieron a la mujer y a la bebé en su vivienda para que ella pudiera descansar.

Posteriormente, según el relato del hombre, Chavarría decidió regresar a su apartamento y pidió pasar el fin de semana con la niña.

El padre también afirmó que, cuando se acercaba la separación, acudió al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para solicitar la custodia directa de su hija, pues temía que su expareja sufriera una recaída. Según su versión, funcionarios le indicaron que no podía quitarle a la menor porque “ella era la mamá”.

El hombre aseguró que desistió de continuar con esa gestión por temor a que la institución interviniera y pudiera retirar a la niña.

Por su parte, el PANI confirmó que ya entrevistó al padre y a la abuela para valorar las condiciones y los recursos familiares disponibles. La institución deberá definir quién asumirá el cuido provisional de la pequeña cuando reciba el alta médica.

La investigación continúa mientras se realizan las evaluaciones solicitadas por la Fiscalía. La condición de salud mental de la sospechosa y su eventual inimputabilidad deberán establecerse mediante los peritajes correspondientes.