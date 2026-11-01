(Video) Vecinos la emprenden contra la policía tras asesinato de menor en Cartago

La tensión y el ambiente de luto se apoderaron de Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, luego del tiroteo en el que murió un adolescente de 13 años, quien fue trasladado al hospital Max Peralta y declarado fallecido a su ingreso.

Mientras se atendía la emergencia médica, en el lugar del ataque se presentó un altercado entre varias personas y oficiales de la Fuerza Pública que intentaban cerrar el perímetro de la escena del crimen para realizar las labores correspondientes.

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En 3 puntos La tensión y el ambiente de luto se apoderaron de Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, luego del tiroteo en el que murió un adolescente de 13 años, quien fue trasladado al hospital Max Peralta y declarado fallecido a su ingreso. Mientras se atendía la emergencia médica, en el lugar del ataque se presentó un altercado entre varias personas y oficiales de la Fuerza Pública que intentaban cerrar el perímetro de la escena del crimen para realizar las labores… El caso permanece en desarrollo, mientras se espera que las autoridades brinden más detalles sobre lo ocurrido.

En apariencia, quienes protagonizaron el enfrentamiento con los policías serían familiares y allegados de las víctimas, quienes habrían reaccionado molestos ante el proceder de las autoridades.

La situación obligó a los uniformados a solicitar refuerzos para controlar los ánimos y evitar que el altercado escalara.

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En un video que circula sobre lo ocurrido se observa a varias personas abalanzándose contra los oficiales, mientras otros intervienen para intentar apaciguar los ánimos y separarlos.

Por el momento, la situación habría sido controlada. Sin embargo, no se cuenta con información oficial sobre posibles personas detenidas por los disturbios registrados en la escena.

Además, han surgido versiones que apuntan a que el tiroteo habría dejado más víctimas mortales en el sitio. No obstante, este dato todavía no ha sido confirmado por las autoridades, por lo que se deberá esperar el reporte oficial para conocer el saldo definitivo del ataque.

El caso permanece en desarrollo, mientras se espera que las autoridades brinden más detalles sobre lo ocurrido.