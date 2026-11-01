Balacera que cobró vida de un menor en Cartago ya suma otra víctima mortal

El tiroteo ocurrido la tarde de este domingo en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, dejó dos personas fallecidas: un adolescente de 13 años y, aparentemente, un hombre adulto.

El menor fue trasladado en un vehículo particular marca BMW hasta el hospital Max Peralta, donde los médicos lo declararon fallecido a su ingreso.

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En 3 puntos El tiroteo ocurrido la tarde de este domingo en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, dejó dos personas fallecidas: un adolescente de 13 años y, aparentemente, un hombre adulto. El menor fue trasladado en un vehículo particular marca BMW hasta el hospital Max Peralta, donde los médicos lo declararon fallecido a su ingreso. El caso continúa en desarrollo y se espera que las autoridades brinden más detalles sobre las circunstancias del tiroteo, la identidad de las víctimas y si hubo otras personas heridas.

Por su parte, en la escena del ataque fue localizado el cuerpo de otro hombre, quien también habría muerto producto de los disparos. Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas.

El hecho provocó momentos de tensión en la comunidad. Mientras los oficiales de la Fuerza Pública intentaban cerrar el perímetro para resguardar la escena del crimen, varias personas, que en apariencia serían familiares y allegados de las víctimas, protagonizaron un altercado con los uniformados.

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En un video que circula sobre lo ocurrido se observa a varias personas abalanzándose contra los policías, mientras otros vecinos intentan calmar los ánimos y separarlos de los oficiales. Ante la situación, los uniformados tuvieron que solicitar refuerzos para controlar el enfrentamiento.

Por el momento, se desconoce si hubo personas detenidas por los disturbios.

El caso continúa en desarrollo y se espera que las autoridades brinden más detalles sobre las circunstancias del tiroteo, la identidad de las víctimas y si hubo otras personas heridas.