Sicarios hasta le pasaron por encima con el carro a víctima de doble homicidio en Cartago

Un video captado por una cámara de seguridad muestra la violencia con la que se ejecutó el ataque armado ocurrido este domingo en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

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En 3 puntos Un video captado por una cámara de seguridad muestra la violencia con la que se ejecutó el ataque armado ocurrido este domingo en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago. En las imágenes se observa el momento en que los presuntos sicarios llegan al barrio a bordo de un vehículo y, durante la maniobra, pasan con el automóvil por encima de una de sus víctimas. El caso permanece en investigación y se espera que las autoridades brinden más detalles sobre la identidad de las víctimas, las circunstancias del ataque y la búsqueda de los sospechosos.

En las imágenes se observa el momento en que los presuntos sicarios llegan al barrio a bordo de un vehículo y, durante la maniobra, pasan con el automóvil por encima de una de sus víctimas.

Segundos después, un hombre desciende del carro y, con lo que aparenta ser un arma de grueso calibre, comienza a disparar contra las personas que se encontraban en el lugar.

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La emergencia dejó dos personas fallecidas, según la información disponible. De acuerdo con la Central de Comunicaciones de la Cruz Roja, en la escena fue ubicado un hombre adulto, quien fue declarado sin vida.

Además, otras dos personas fueron trasladadas en un vehículo particular hasta el Hospital Max Peralta, en Cartago. Una de ellas era un adolescente de 13 años, quien falleció en las afueras del centro médico.

Tras el ataque, el paso por las inmediaciones del hospital se mantiene totalmente cerrado, mientras la Fuerza Pública desarrolla un amplio operativo en la zona para atender la situación y dar con los responsables.

El caso permanece en investigación y se espera que las autoridades brinden más detalles sobre la identidad de las víctimas, las circunstancias del ataque y la búsqueda de los sospechosos.