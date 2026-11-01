Tarde de domingo se tiñe de sangre en Cartago: Niño de 13 años muere tras tiroteo
El menor fue trasladado en un vehículo particular al hospital Max Peralta, donde fue declarado fallecido. Otra persona habría resultado herida en el mismo ataque. Las autoridades se desplazaron al sitio.
La tarde de este domingo se registró un tiroteo en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, que dejó como saldo la muerte de un niño de apenas 13 años y, preliminarmente, otra persona herida.
De acuerdo con la información preliminar, el menor fue trasladado en un vehículo particular marca BMW hasta el hospital Max Peralta, en Cartago. A su ingreso al centro médico, los doctores que lo atendieron lo declararon fallecido.
El hecho provocó el despliegue de múltiples unidades de la Fuerza Pública, provenientes de diferentes sectores de la provincia, que se movilizaron hacia el lugar para atender la emergencia. Otras unidades custodian el centro médico.
Además, personal de la Cruz Roja Costarricense atendía en el sitio a otra persona que también habría resultado herida durante el tiroteo.
Por el momento, la situación se mantiene en desarrollo y se está a la espera de más información por parte de las autoridades para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.
De momento, no se cuenta con detalles sobre las personas involucradas ni sobre posibles sospechosos o detenidos.