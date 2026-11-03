VIDEO | Vea el aparatoso choque tras el que falleció el futbolista Jesús de Miguel

Una disputa por el balón terminó en tragedia durante el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra. Jesús de Miguel chocó con el guardameta Jesús Owono y cayó sobre el terreno de juego, donde recibió atención médica inmediata.

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En 3 puntos Una disputa por el balón terminó en tragedia durante el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra. El incidente ocurrió este lunes 2 de noviembre, en los minutos finales del compromiso. El video que acompaña esta publicación recoge el momento de la colisión que obligó a detener el encuentro y que precedió a la emergencia médica del futbolista.

El incidente ocurrió este lunes 2 de noviembre, en los minutos finales del compromiso. Owono salió de su área para intentar despejar la pelota y, durante la acción, se produjo el fuerte impacto contra el delantero.

De Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio. Tras las maniobras de reanimación, fue trasladado de emergencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El Tenerife confirmó su fallecimiento durante la mañana de este martes.

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El video que acompaña esta publicación recoge el momento de la colisión que obligó a detener el encuentro y que precedió a la emergencia médica del futbolista.