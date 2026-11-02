¡Se le apagó el gol! Newton Williams vive una sequía preocupante en Saprissa y ya enciende las alarmas

El arranque de Newton Williams con el Deportivo Saprissa prometía mucho. El atacante panameño llegó encendido, encontró rápidamente el camino al gol y se convirtió en una de las cartas ofensivas más interesantes del equipo dirigido por Hernán Medford.

Sin embargo, la historia cambió. Williams atraviesa una prolongada sequía goleadora que comienza a generar cuestionamientos entre los aficionados tibaseños.

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El último tanto del canalero llegó el 11 de agosto, frente al Deportivo Mixco de Guatemala, por la Copa Centroamericana. Desde entonces, han transcurrido 83 días sin celebrar una anotación.

En 3 puntos El arranque de Newton Williams con el Deportivo Saprissa prometía mucho. Sin embargo, la historia cambió. Williams atraviesa una prolongada sequía goleadora que comienza a generar cuestionamientos entre los aficionados tibaseños. En Tibás esperan que el Búfalo vuelva a embestir frente al arco rival.

La preocupación aumenta: según las estadísticas divulgadas este lunes, el delantero acumula 14 partidos consecutivos sin marcar y 895 minutos sin encontrar las redes.

¿Dónde está aquel atacante que comenzó ilusionando a la Cueva?

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Uno de los factores que pudo afectar su rendimiento fue la lesión que sufrió durante el torneo. El propio Williams reconoció anteriormente que necesitaba recuperar su ritmo futbolístico y que debía avanzar paso a paso.

En el Clásico Nacional del domingo tampoco logró aparecer en el marcador. Saprissa empató 0-0 ante Alajuelense y el panameño volvió a quedarse sin festejar.

El talento y las condiciones físicas de Williams no están en discusión, pero en un equipo de las exigencias de Saprissa los delanteros viven de los goles.

Ahora la pregunta está sobre la mesa: ¿recuperará Newton Williams su olfato goleador o continuará siendo una preocupación para Hernán Medford en el cierre del Apertura 2026?

En Tibás esperan que el Búfalo vuelva a embestir frente al arco rival.