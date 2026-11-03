¡Tragedia en el fútbol español! El jugador Jesús de Miguel muere tras brutal choque en pleno partido

El fútbol español está de luto tras confirmarse el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, quien murió este martes 3 de noviembre a los 30 años, luego de protagonizar un dramático accidente durante el encuentro frente al FC Andorra , cotejo valedero por el torneo de la Segunda división en España

La tragedia ocurrió en los minutos finales del compromiso, cuando Jesús de Miguel disputaba un balón y chocó violentamente contra el guardameta del Andorra, Jesús Owono, quien salió de su área para intentar despejar la pelota.

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El impacto fue estremecedor. El delantero cayó inconsciente sobre el terreno de juego y los servicios médicos ingresaron inmediatamente para atenderlo.

En 3 puntos El fútbol español está de luto tras confirmarse el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, quien murió este martes 3 de noviembre a los 30 años. La tragedia ocurrió en los minutos finales del compromiso, cuando Jesús de Miguel disputaba un balón y chocó violentamente contra el guardameta del Andorra, Jesús Owono, quien salió de su área para intentar despejar la pelota. Hoy el resultado del partido pasa a segundo plano.

El futbolista sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y consiguieron recuperar su pulso antes de trasladarlo de emergencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Sin embargo, su condición continuó siendo crítica. El jugador presentó un deterioro neurológico y finalmente falleció durante la mañana de este martes.

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El encuentro entre Tenerife y Andorra fue suspendido cuando el marcador estaba 2-2. La acción también provocó una enorme conmoción entre los jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

Las autoridades deportivas deberán determinar la resolución del compromiso, mientras el fútbol español se une al dolor de familiares, compañeros y amigos del jugador.

La tragedia también vuelve a poner en evidencia la importancia de los protocolos de emergencia y la atención médica inmediata en los terrenos de juego.

Jesús de Miguel tenía apenas 30 años. Una carrera deportiva que todavía tenía mucho por delante terminó de la manera más dolorosa.

Hoy el resultado del partido pasa a segundo plano. El fútbol español llora la pérdida de uno de sus protagonistas.