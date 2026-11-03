Saprissa se vino abajo: los números que retratan la caída del equipo de Medford

El Deportivo Saprissa atraviesa su momento más complicado del Apertura 2026. El empate en casa ante Alajuelense no solo le costó el liderato, sino que confirmó una preocupante caída en el rendimiento del equipo dirigido por Hernán Medford.

Las estadísticas reflejan dos versiones muy diferentes del conjunto tibaseño. En las primeras siete jornadas, los morados alcanzaron un 85% de rendimiento. En los siguientes siete partidos, esa cifra cayó hasta un 33%.

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Saprissa había arrancado el campeonato con seis victorias y una derrota. Sumaba 19 puntos de 21 posibles y parecía navegar el torneo sin mayores inconvenientes.

Sin embargo, el panorama cambió radicalmente en la segunda mitad de esta primera fase.

En 3 puntos El Deportivo Saprissa atraviesa su momento más complicado del Apertura 2026. Las estadísticas reflejan dos versiones muy diferentes del conjunto tibaseño. Medford tendrá que encontrar respuestas rápidamente.

En sus últimos siete compromisos, los morados registran apenas dos victorias, cuatro derrotas y un empate. Una caída que también se refleja en sus números ofensivos y defensivos.

Durante los primeros siete encuentros anotaron 16 goles y recibieron seis. En los siguientes siete, marcaron 11 y encajaron ocho.

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La falta de contundencia es uno de los aspectos que más preocupa al cuerpo técnico. Hernán Medford volvió a reconocerlo este domingo, después del clásico nacional, cuando explicó que generar oportunidades no es suficiente si el equipo no consigue convertirlas.

“Provocamos, pero no es solo provocar, hay que ser efectivos. Ellos (los jugadores) están conscientes de que hay que mejorar esa parte”, manifestó el entrenador.

El problema para Saprissa es que la caída ya comienza a tener consecuencias directas en la clasificación.

Hasta antes de la fecha 14, los tibaseños siempre habían ocupado el primero o segundo puesto. La ventaja construida durante las primeras jornadas les permitió sostenerse en la parte alta, incluso cuando los resultados comenzaron a complicarse.

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Pero esa reserva de puntos empieza a agotarse.

Ahora Saprissa aparece en la tercera posición, mientras Alajuelense le respira de cerca y mantiene la pelea por meterse de lleno en la zona de clasificación.

El margen de error se reduce y el calendario no ofrece demasiado espacio para recuperar sensaciones.

El próximo desafío será ante Herediano, en condición de visitante, sobre una cancha sintética que históricamente ha representado una dificultad para los morados.

Medford tendrá que encontrar respuestas rápidamente. Saprissa ya no es el equipo que comenzó el torneo imponiendo condiciones y, si no consigue recuperar aquella versión, la ventaja que construyó en las primeras siete fechas podría terminar siendo insuficiente.