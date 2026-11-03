VIDEO | Policía bota puertas para capturar a hombre que aprovechó indefensión de menor de edad para explotarla sexualmente
Policía de Migración detiene a un hombre de 44 años durante dos allanamientos en Alajuela. La alerta de un funcionario de la CCSS permitió iniciar la investigación.
Un hombre de apellidos Chavarría Miranda, de 44 años, fue detenido como sospechoso de trata de personas con fines de servidumbre sexual contra una persona menor de edad, durante un operativo que se desarrolla en Alajuela.
La Policía Profesional de Migración realiza dos allanamientos bajo la dirección de la Fiscalía Adjunta Contra la Trata y Tráfico de Personas.
Según la investigación, el sospechoso se habría aprovechado de la condición de vulnerabilidad y abandono de un adolescente para ofrecerle refugio y alimentación. Posteriormente, habría utilizado esa ayuda para manipularlo y someterlo.
Al parecer, el hombre condicionaba la atención de las necesidades básicas del adolescente a su participación en conductas de índole sexual y en la producción de material de abuso sexual infantil.
La investigación comenzó tras la alerta de un funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quien atendió al adolescente y recopiló información que permitió identificar la presunta situación de explotación.