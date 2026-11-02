Altercado entre dos pacientes de un EBAIS deja heridos y temor

Un altercado entre dos personas dentro del Ebáis de San Rafael de Tres Ríos motivó la intervención de las autoridades policiales y la activación de los protocolos de seguridad, según confirmó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

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En 3 puntos Un altercado entre dos personas dentro del Ebáis de San Rafael de Tres Ríos motivó la intervención de las autoridades policiales y la activación de los protocolos de seguridad, según confirmó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). De acuerdo con la información preliminar brindada por la Dirección Regional, en el enfrentamiento aparentemente se utilizaron objetos punzocortantes. Las autoridades policiales se mantienen a cargo de atender lo sucedido.

De acuerdo con la información preliminar brindada por la Dirección Regional, en el enfrentamiento aparentemente se utilizaron objetos punzocortantes.

La institución indicó que no se reportan personas fallecidas. Sin embargo, la información oficial no precisa si hubo heridos ni detalla qué originó el altercado.

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Ante lo ocurrido, se activaron los protocolos correspondientes para proteger a los funcionarios y a los usuarios del establecimiento.

Además, las autoridades locales coordinaron la prestación de los servicios de salud mientras se atendía la situación. La CCSS confirmó que el servicio ya fue restablecido y funciona con normalidad.

Las autoridades policiales se mantienen a cargo de atender lo sucedido. La institución señaló que brindará más información sobre las circunstancias del incidente cuando corresponda.