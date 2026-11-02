¡Indignante! Cuatro ambulancias buscaron microbús volcada en Sarapiquí, pero todo era una falsa alarma

Una alerta por el supuesto vuelco de una microbús con cinco personas dentro movilizó cuatro ambulancias de la Cruz Roja Costarricense la tarde de este lunes en La Virgen de Sarapiquí, en Heredia. Sin embargo, después de realizar las labores de búsqueda, los cruzrojistas determinaron que se trataba de una falsa alarma.

El reporte ingresó a las 5:03 p. m. y señalaba que el vehículo se encontraba aproximadamente a cinco metros de la vía pública, dentro de un guindo, en la entrada de Pozo Azul, unos 400 metros en dirección a San Ramón.

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Debido a la gravedad de la información y a la posibilidad de que hubiera varias personas en peligro, la institución movilizó cuatro ambulancias con recursos de la región de Heredia y de la Zona Norte.

En 3 puntos Una alerta por el supuesto vuelco de una microbús con cinco personas dentro movilizó cuatro ambulancias de la Cruz Roja Costarricense la tarde de este lunes en La Virgen de Sarapiquí, en Heredia. El reporte ingresó a las 5:03 p. m. y señalaba que el vehículo se encontraba aproximadamente a cinco metros de la vía pública, dentro de un guindo, en la entrada de Pozo Azul, unos 400 metros en dirección a San Ramón. La institución recordó que una llamada de emergencia puede ser determinante para salvar una vida y que el uso irresponsable de este servicio puede retrasar la atención de quienes realmente se encuentran en peligro.

Los equipos de emergencia se desplazaron hasta el punto indicado y realizaron las verificaciones correspondientes. No obstante, no encontraron ningún vehículo volcado ni un incidente que coincidiera con las características de la alerta recibida.

Tras las labores de búsqueda e indagación, el caso fue clasificado como una falsa alarma.

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Cruz Roja advierte sobre el impacto de las falsas alarmas

La institución recordó que este tipo de reportes provoca la movilización de personal y unidades que podrían ser necesarias para atender emergencias reales.

Cada ambulancia que se desplaza hacia un incidente inexistente representa recursos y tiempo que podrían marcar la diferencia para una persona que necesita atención urgente.

Además, la Cruz Roja advirtió que generar falsas alarmas puede acarrear consecuencias legales, según la normativa aplicable.

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Por esa razón, hizo un llamado a la población para utilizar responsablemente los servicios de emergencia y brindar información veraz al solicitar ayuda.

La institución recordó que una llamada de emergencia puede ser determinante para salvar una vida y que el uso irresponsable de este servicio puede retrasar la atención de quienes realmente se encuentran en peligro.