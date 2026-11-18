Con la voz cargada de dolor y frente a las personas que llegaron a despedir a su padre, la hija mayor de Camilo Rodríguez pronunció un emotivo discurso durante el funeral del periodista, realizado este miércoles en la parroquia María Auxiliadora, en Cartago.

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La joven, de 16 años, recordó que durante toda su vida había estado junto a su papá y que nunca imaginó tener que despedirse de él, mucho menos de la manera en que ocurrió.

“Yo nunca viví ni un solo día sin ti durante 16 años, hasta el lunes. Y no te imaginas lo difícil que ha sido. No sé cómo despedirme. Y aún así hoy me toca decirte adiós, papito. Nunca imaginé tener que hacerlo y menos de esta manera”, expresó.

En 3 puntos Con la voz cargada de dolor y frente a las personas que llegaron a despedir a su padre, la hija mayor de Camilo Rodríguez pronunció un emotivo discurso durante el funeral del periodista. La joven, de 16 años, recordó que durante toda su vida había estado junto a su papá y que nunca imaginó tener que despedirse de él, mucho menos de la manera en que ocurrió. El discurso reflejó no solo el dolor de una hija que perdió a su padre, sino también el vínculo que mantenían y los recuerdos que, según sus propias palabras, permanecerán con ella a pesar de su ausencia.

En su mensaje, habló de los abrazos que ya no podrá recibir, de las conversaciones que quedaron pendientes y de esos momentos en los que habría querido correr a buscar refugio en su padre.

“Me duele pensar en todos los momentos que ya no vamos a poder compartir, en los logros que quisiera contarte o simplemente en esos días en los que la vida pesa un poquito más y necesito ir corriendo a tu regazo por un abrazo y sentirme segura”, dijo.

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La adolescente también recordó con cariño la forma de ser de Rodríguez, sus enseñanzas y hasta los pocos regaños que le daba, pues, según contó, incluso cuando intentaba llamarle la atención terminaba pidiéndole perdón.

La joven describió a su padre como un hombre desprendido, humilde, amoroso y de gran corazón, que siempre buscaba ayudar a los demás.

“Dejaste una huella imposible de borrar en mi vida, y hoy estoy segura de que también en la vida de muchísimas personas. Porque fuiste un gran hombre y eso no se olvida ni se borra tan fácil. Me llevo el orgullo de ser tu hija, y la dicha inmensa de haber tenido un papá”, manifestó.

Uno de los momentos más dolorosos de su discurso llegó cuando recordó los planes que ambos habían conversado y que ya no podrán cumplir juntos.

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La joven mencionó que su padre no podrá acompañarla en decisiones importantes de su futuro, como ayudarla a escoger una carrera universitaria o llevarla al altar cuando llegue el momento de casarse.

“Me duele pensar en todas las cosas que nos faltaron, en todos los momentos que todavía nos quedaban por vivir, y todos los sueños que teníamos pendientes. Todavía tenía tantas cosas que compartir contigo, tantos logros que quería dedicarte y tantos abrazos que me faltaban por darte”, expresó.

También agradeció a Rodríguez por haberla elegido como hija, por el amor que le dio a ella y a su mamá y por haber estado siempre presente en sus vidas.

“No sé cómo se aprende a vivir sin el papá, pero voy a vivir agradecida por haber tenido un papá”, manifestó al cerrar uno de los pasajes más conmovedores de su despedida.

En nombre de su familia, la adolescente agradeció a las personas que asistieron al funeral, así como las oraciones y muestras de cariño recibidas durante estos días.

El discurso reflejó no solo el dolor de una hija que perdió a su padre, sino también el vínculo que mantenían y los recuerdos que, según sus propias palabras, permanecerán con ella a pesar de su ausencia.